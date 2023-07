Formel 1: Heftige Worte! Red-Bull-Boss verteilt schallende Ohrfeige

AlphaTauri oder besser gesagt Red-Bull-Boss Dr. Helmut Marko hat kurzen Prozess gemacht und Nyck de Vries vor die Türe gesetzt. Ersetzt wird er durch Daniel Ricciardo, der nach gerade einmal einem halben Jahr wieder in die Startaufstellung der Formel 1 zurückkehrt.

Für Nyck de Vries ist die Zeit in der Formel 1 vorbei, bevor sie angefangen hat. Nach dem bitteren Aus dürfte es schwer werden, überhaupt noch einmal ein Cockpit zu bekommen. Da helfen die knallharten Worte von Dr. Helmut Marko sicher auch nicht weiter.

Formel 1: Dr. Markos knallhartes Fazit

Der Fahrerwechsel hatte sich angebahnt, der Zeitpunkt ist aber dennoch knallhart. Statt zwei Wochen bis zur Sommerpause zu warten, gab AlphaTauri Nyck de Vries schon vor dem Ungarn-GP den Laufpass. Für Dr. Helmut Marko, der im Red-Bull-Kosmos für die Fahrerbesetzung zuständig ist, war diese Maßnahme unausweichlich.

„Wir mussten etwas tun“, erklärte der 80-Jährige der niederländischen Zeitung „De Telegraaf“: „Warum sollten wir warten, und was machen zwei Rennen für einen Unterschied, wenn man keinerlei Verbesserungen sieht? Nyck ist ein netter Kerl, aber der Speed war einfach nicht da.“

Von de Vries habe man sich bei AlphaTauri und Red Bull deutlich mehr versprochen. Schließlich landete er im vergangenen Jahr auf Anhieb in Monza auf Rang neun, als er als Ersatzfahrer bei Williams einsprang.

„Wir haben erwartet, dass er dieses Jahr auf der Höhe seines Teamkollegen Yuki Tsunoda ist, aber das war nicht der Fall. Er war eigentlich immer drei Zehntel langsamer. Wir haben keinen Fortschritt erkannt“, so die knallharte Ansage von Dr. Marko. Man könne ihn aufgrund seiner Vorerfahrung nicht mit einem jungen Rookie vergleichen. „Er hat leider nicht eine einzige Super-Runde hingelegt, die uns erstaunt hat“, so Marko.

„Wir mussten etwas tun, um etwas zu ändern“

Die Wahl fiel schließlich auf Ricciardo und nicht auf einen Red-Bull-Junior. Zuvor zeigte er im Simulator, dass er die Klasse noch hat. „Hätte Ricciardo nicht den Speed gehabt, hätten wir etwas anderes in Betracht gezogen. Aber AlphaTauri ist in keiner guten Position und Letzter in der Konstrukteurs-WM, wir mussten also etwas tun, um etwas zu ändern. Das passiert oft nach einem Fahrerwechsel. Ricciardo bringt neue Energie in das Team“, sagte Marko.