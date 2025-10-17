Formel 1: Aus und vorbei! Abschied trifft Red Bull hart

Als wäre das Formel-1-Jahr für Max Verstappen und Red Bull nicht schon vogelwild genug, gibt es immer mehr Aufregung um das einstige Top-Team. Denn es verlassen immer mehr Mitarbeiter den Rennstall.

Fast im Wochentakt gibt es Meldungen über Abschiede beim Formel-1-Team. Red Bull verliert immer mehr Mitarbeiter an die Konkurrenz. Dieses Mal jubelt beispielsweise Audi für den Einstieg im kommenden Jahr.

Formel 1: Red Bull verliert wichtigen Mann

Seit 2015 arbeitet er für Red Bull, kam damals vom Nachwuchsteam Carlin. Er arbeitete sich beim Formel-1-Team als Nummer-zwei-Mechaniker immer weiter nach oben und wurde 2022 zum Chefmechaniker. Damals dominierte Max Verstappen in der Königsklasse und er war einer der wichtigsten Männer beim Rennstall. Die Rede ist von Matt Caller.

Der langjährige Chefmechaniker wird das Team zum Ende des Jahres verlassen und sich Audi anschließen. Damit rüstet der deutsche Motorenhersteller vor dem Einstieg im kommenden Jahr mächtig auf und holt immer wieder Top-Leute ins Team. Zu verdanken ist es wohl Teamchef Jonathan Wheatley, der einst mehrere Jahre für Red Bull arbeitete.

Und jetzt wird er mit Caller wieder zusammenarbeiten. Der wichtige Mann hinter den vielen Erfolgen der vergangenen Jahre soll bei Audi dann ebenfalls für große Jubelmomente sorgen.

Audi rüstet immer weiter auf

Während Red Bull also einen weiteren Leistungsträger verliert, darf sich Audi freuen. Noch wurde nicht kommuniziert, welche Rolle er genau beim Formel-1-Team einnehmen wird, mehreren Gerüchten zufolge soll er aber leitende Positionen im mechanischen oder operativen Bereich übernehmen.

Audi hatte in den vergangenen Wochen und Monaten schon mehrere Top-Männer aus der Motorsport-Königsklasse verpflichtet. Auch bei Ferrari bediente man sich und holte mit Wolf Zimmermann und Lars Schmidt zwei Ingenieure (hier mehr dazu). Und das wird es sicherlich auch noch lange nicht gewesen sein. Die Konkurrenz bekommt den Audi-Einstieg gewaltig zu spüren. Auch Nico Hülkenberg wird sich freuen.