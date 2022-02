Formel 1: Red Bull stellt neuen Wagen vor – und sorgt für einen Hammer

Mit Spannung blickte die Welt der Formel 1 am Mittwoch (9. Februar) nach Milton Keynes.

In der heimischen Fabrik präsentierte Red Bull um Weltmeister Max Verstappen sein neues Auto. Dabei sorgte das Schwergewicht der Formel 1 für einen Hammer.

Formel 1: Neues RB-Auto enthüllt

Wie sehen die neuen Autos der Formel-1-Teams aus? Diese Frage beschäftigt die Fans in diesem Jahr noch mehr als sonst. Durch diverse Regeländerungen verändert sich das Design der Boliden grundlegend.

Haas machte als erster Rennstall den Anfang, jetzt zog Red Bull nach. Via Livestream enthüllte das Team gemeinsam mit Verstappen, Sergio Perez und Teamchef Christian Horner den neuen „RB18“ – und sorgte dabei für einen Hammer.

Formel 1: Red Bull lässt die Katze aus dem Sack

Gleich zu Beginn verriet Red Bull nämlich, dass man im US-Unternehmen Oracle einen neuen Titelsponsor gefunden habe. Damit ändert sich auch der offizielle Name des Teams zu „Oracle Red Bull Racing“.

Dementsprechend groß ist das Logo des neuen Sponsors auch auf dem Heckflügel und den Seiten des neuen Autos zu sehen. Ansonsten bleibt die Farbgebung des „RB18“ im Vergleich zu seinen Vorgängern weitestgehend unverändert.

Formel 1: Horner lobt Zusammenarbeit mit Oracle

Teamchef Horner kam aus dem Schwärmen nicht heraus. Oracle, das bereits seit letztem Jahr zu den RB-Sponsoren gehört, habe einen großen Anteil an Verstappens Titel gehabt. Gemeinsam habe man bessere und genauere Strategiesimulationen anstellen können.

-----------------------------------------

Weitere Nachrichten aus der Formel 1:

---------------------------------------

Den neuen Red Bull können die Fans erstmals am 23. Februar in Action sehen. Dann finden in Barcelona die ersten Testfahrten der neuen Saison statt. (mh)