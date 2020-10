Formel 1 droht Beben! Red Bull denkt laut über Ausstieg nach – „Es besteht eine Ausstiegsmöglichkeit“

am 05.10.2020 um 19:03

Der Ausstieg von Motorenhersteller Honda aus der Formel 1 war eine große Überraschung. Jetzt könnte es noch dicker kommen: Schmeißt Red Bull hin?

Formel 1: Red Bull denkt laut über Ausstieg nach

Für Red Bull war der Honda-Ausstieg im Kampf um den Anschluss an das derzeit übermächtige Mercedes eine Hiobsbotschaft.

Statt sich damit zu beschäftigen, wie die große Lücke zu den Silberpfeilen geschlossen werden kann, muss der österreichische Rennstall nun erstmal auf Motorensuche gehen. Und „nebenbei“ muss auch noch das Cockpit neben Max Verstappen neu besetzt werden.

Red Bull denkt laut über einen Rückzug aus der Formel 1 nach. Foto: imago images/Nordphoto

Oder etwa nicht? Bis Jahresende, so heißt es, wird Red-Bull-Konzernchef Dietrich Mateschitz eine Entscheidung über die Zukunft des Engagements in der Formel 1 treffen.

Renault-Rückkehr, eigener Motor – oder Rückzug aus der Formel 1?

Realistisch scheinen derzeit nur vier Möglichkeiten: Eine Rückkehr zu Renault, von dem man sich 2018 im Streit trennte, ein eigener Hauruck-Einstieg in den Motoren-Bau, das Hoffen auf ein F1-Engagement eines neuen Herstellers – oder der Ausstieg aus der Formel 1.

Helmut Marko (r.), Motorsport-Chef bei Red Bull, denkt laut über einen Rückzug aus der Formel 1 nach. Foto: imago images/Motorsport Images

Wie bitte? Schmeißt Red Bull hin? Andeutungen macht der Motorsport-Chef der Roten Bullen, Helmut Marko, nun im Interview mit dem red-bull-eigenen Motorsport-Portal „Speedweek“.

Dort erklärt Marko, dass Red Bull durch eine Klausel jedes Jahr die Möglichkeit hat, aus dem Concorde-Vertrag, in dem sich die Teams zu einer Teilnahme an der F1-WM verpflichten, auszusteigen und den Rennzirkus zu verlassen. „Wir können jährlich den Vertrag kündigen. Es besteht am Ende jeden Jahres eine Ausstiegsmöglichkeit“, stellt der 77-Jährige klar.

Helmut Marko: „Wir arbeiten in alle Richtungen“

Und auch wenn Helmut Marko erklärte, ein Ausstieg sei „nicht unsere Priorität“, wird dies eins der Szenarien sein, die er Dietrich Mateschitz nun für dessen endgültige Entscheidung vorlegen wird.

„Wir arbeiten in alle Richtungen“, sagt Marko – Worte, die für die Formel-1-Fans durchaus bedrohlich klingen.