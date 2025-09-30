Stellt Red Bull die Formel 1 auf den Kopf? Gerüchte um spektakuläres Comeback

Kommt es bei Red Bull zur großen Wende? Bisher deutete vieles darauf hin, dass Isack Hadjar zur neuen Saison der Teamkollege von Max Verstappen wird. Der Rookie verblüffte die Formel 1 bisher mit erstklassigen Leistungen im Racing Bull.

Doch urplötzlich kocht ein neues Gerücht in der Formel 1 hoch! Schielt Red Bull etwa auf das Comeback von Alexander Albon? Der britisch-thailändische Pilot soll ein möglicher Kandidat für das zweite RB-Cockpit sein.

Formel 1: RB-Rückkehr für Albon?

Der Sitz neben Max Verstappen wirkt manchmal wie verflucht. Kaum ein Fahrer schafft es, dem Niederländer mit gleichem Material die Stirn zu bieten. Das musste auch Albon schon feststellen. 2019 beförderte ihn Red Bull ins Hauptteam und ersetzte dadurch Pierre Gasly. In der Folge konnte sich Albon aber nur anderthalb Jahre halten, ehe er Ende 2020 abgesägt und zum Ersatzfahrer degradiert wurde.

Jetzt also Gerüchte um eine mögliche Rückkehr. Immerhin hat sich Albon, seit er 2022 bei Williams anheuerte, längst rehabilitiert. Die italienische Ausgabe von „motorsport.com“ berichtet, dass die Verpflichtung Albons durchaus ein Alternativplan für Red Bull sei, statt Hadjar innerhalb des Formel-1-Rennstalls zu befördern.

Eigentümer ein Faktor

Demnach habe es in den letzten Wochen einige Anrufe beim 29-Jährigen bezüglich einer möglichen Rückkehr gegeben. Ein relevanter Faktor könnte dabei Red-Bull-Anteilseigner Chalerm Yoovidhya sein. Als Thailänder könnte ihm sehr daran gelegen sein, einen Fahrer für „sein“ Team zu haben, der unter der Flagge seines Landes fährt.

Jedoch stellt der Bericht auch klar, dass die Chancen auf ein RB-Comeback derzeit nicht besonders hoch stünden. Viele Fahrer wollen derzeit abwarten, wie sich das Machtverhältnis in der Formel 1 im kommenden Jahr entwickelt. So gilt Williams unter dem neuen Regelwerk als eines der Teams, denen der Durchbruch nach oben zugetraut wird.

Auch ist noch völlig unklar, ob Albon Interesse daran hätte, sich erneut in den Schatten von Max Verstappen zu stellen. Denn egal, wer zu Red Bull kommt, er wäre hinter dem Niederländer die Nummer 2.