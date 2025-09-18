Formel 1: Rechte-Inhaber sorgt für Paukenschlag! Mega-Deal in trockenen Tüchern

Beliebt ist die Formel 1 schon ewig. Doch der Boom der letzten Jahre hat sie zu einem Milliarden-Geschäft werden lassen. Ein Hauptdarsteller des Hypes: Rechte-Inhaber „Liberty Media“. Und der will jetzt noch mehr!

Der Promoter der Formel 1 hat jetzt grünes Licht für einen Monster-Deal bekommen. Nach der Formel 1 kauf Liberty Media auch die mit Abstand größte Motorrad-Rennserie der Welt, die MotoGP. Und er hat einiges vor.

Formel 1: Rechte-Inhaber kauft auch MotoGP

2017 kaufte Liberty Media die F1. Kein Zufall, dass es mit der Rennserie seither steil bergauf geht. Der Promoter investierte irre Summen in die Expansion und Außendarstellung. Besonders der Deal mit Netflix erwies sich als Sechser im Lotto – die Serie „Drive to Survive“ löste einen weltweiten Hype um die Königsklasse des Rennsports aus.

+++ Hamilton-Hammer in der Formel 1! Jetzt schaut alles auf den Ferrari-Star +++

Tief im Schatten der Formel 1 steht seit jeher die Königsklasse des zweirädrigen Motorsports. Die MotoGP begeistert zwar auch viele Menschen, soll jetzt aber einen ähnlich steilen Aufstieg wie die F1 nehmen. Seit vielen Monaten arbeitet Liberty Media bereits an einer Übernahme der Rennserie (hier mehr dazu). Nun folgte der entscheidende Schritt. Die EU-Kommission gab grünes Licht für den Mega-Deal. 84 Prozent kauft LM vom bisherigen Besitzer „Dorna“, einschließlich aller Rahmenserien einschließlich Nachwuchsserien und Superbike-WM – und will bereits in den nächsten Tagen die Feinheiten geregelt haben.

Liberty Media übernimmt Motorrad-Königsklasse

„Die heutige Genehmigung der Europäischen Kommission ist die letzte Voraussetzung für den Abschluss der Übernahme der MotoGP durch Liberty. Wir freuen uns, offiziell die Partnerschaft von Liberty mit Carmelo Ezepeleta und seinem exzellenten Management-Team zu beginnen“, sagt der neue Liberty-Geschäftsführer Derek Chang. Ezpeleta erklärt: „Wir sind sehr glücklich, dass die Europäische Kommission die Transaktion genehmigt hat. Dies ist ein wichtiger Meilenstein, der die noch bessere Zukunft der MotoGP bestätigt.“

Mehr News:

Nun soll die MotoGP ein ähnliches Wachstum wie die Formel 1 in den letzten Jahren hinlegen. Chang: „Die MotoGP ist ein hochattraktiver Premium-Sport mit unglaublichen Rennen, einer leidenschaftlichen Fangemeinde und einem starken Liquiditätsprofil. Wir glauben, dass der Sport und die Marke ein erhebliches Wachstumspotenzial haben, das wir durch die Vertiefung der Verbindung mit der Kernfangemeinde und die Ausweitung auf ein breiteres globales Publikum realisieren wollen.“