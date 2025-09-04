Pikante Worte in der Formel 1! „Völlige Ratlosigkeit“ bei Red Bull?

Bei Red Bull Racing läuft in der aktuellen Formel-1-Saison 2025 fast nichts mehr rund. Die Autos von Max Verstappen und Yuki Tsunoda enttäuschen und bleiben hinter den Erwartungen zurück.

Die erhoffte Trendwende nach Christian Horners Absetzung als Teamchef blieb vollkommen aus. Trotz neuer Teile und Führungswechsel herrscht Ratlosigkeit in der Zentrale des Formel-1-Rennstalls.

Formel 1: Fundamentale Probleme bei Red Bull?

Verstappen hat in der Fahrer-WM einen enormen Rückstand auf Norris und Piastri. Red Bull steht nur auf Platz vier der Konstrukteurs-Wertung. Besonders bitter: Piastri hat fast 100 Punkte mehr als beide Red-Bull-Fahrer zusammen gesammelt. Die Stimmung im Team ist entsprechend am Boden.

Die Zeitung „De Limburger“ berichtet von ernsten Problemen beim RB21. Der Wagen scheint unmöglich zu optimieren. Angeblich verzweifelt die technische Abteilung an nicht lösbaren Balanceproblemen. Laut dem Bericht scheinen alle bisherigen Lösungen wirkungslos. Es herrschte „völlig Ratlosigkeit“ beim Verstappen-Team. Auch die Diskrepanz zwischen Windtunnel- und Streckendaten verstärkt die Misere zusätzlich.

Racing Bulls besser als Red Bull?

Der Red-Bull-Windtunnel liefert dem eigenen B-Team Racing Bulls dagegen brauchbare Ergebnisse. Deren Wagen, der VCARB02, zeigt starke Leistungen. Viele halten den B-Team-Wagen inzwischen für besser als den RB21, obwohl Red Bull mehr Ressourcen hat. „Irgendetwas fundamental falsch gelaufen“, so ein Fazit der „De Limburger“.

Fernando Alonso geht sogar weiter und schätzt den VCARB02 um Längen stärker ein. Als er in Zandvoort nach der Diskrepanz gefragt wurde, scherzte er: „Wenn Verstappen in diesem Auto sitzen würde, würde er um die Weltmeisterschaft kämpfen.“ Dies ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker bei Red Bull Racing.

