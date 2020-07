Formel 1: Schumacher-Abrechnung mit Vettel – „Weiß nicht, was in ihm vorgeht“

Was für ein Auftakt in der Formel 1!

Für Sebastian Vettel war es ein Wochenende zum Vergessen. Formel-1-Experte Ralf Schumacher rechnet mit dem Ferrari-Piloten ab.

Formel 1: Vettel-Debakel in Spielberg – Heidfeld rechnet ab

Schon am Samstag im ersten Qualifying der Saison folgte der Offenbarungseid für Ferrari. Sebastian Vettel flog schon in Q2 raus und landete nur auf Platz 11. Teamkollege Charles Leclerc schaffte es ebenfalls nur auf Rang 7.

Wegen zahlreicher Ausfälle rückte Sebastian Vettel im Rennen am Sonntag auf Rang 8 vor. Doch dann der folgenreiche Fehler von Vettel: Der Ferrari-Pilot griff nach der Safety-Car-Phase den vor ihm fahrenden Carlos Sainz an. Allerdings war das Manöver in Kurve vier aussichtslos und viel zu riskant. Vettel drehte sich, Sainz fuhr weiter. Am Ende landete er auf Rang 10, auch, weil nur elf Autos ins Ziel kamen.

-----------------------------------------

Formel 1: Der Große Preis von Österreich – Ergebnis

Valtteri Bottas (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (Mclaren) Lewis Hamilton (Mercedes) Carlos Sainz (McLaren) Sergio Perez (Racing Point) Pierre Gasly (Alpha Tauri) Esteban Ocon (Renault) Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) Sebastian Vettel (Ferrari) Nicholas Latifi (Williams)

-----------------------------------------

DRAMA AT THE RESTART



Vettel tries to get past Sainz at Turn 3, there's contact and the Ferrari man spins 🔄



The German drops to P15 #AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/u9Js3sxYgv — Formula 1 (@F1) July 5, 2020

Von Sky-Experte Ralf Schumacher, Bruder von Formel-1-Legende Michael Schumacher, musste er für diese Aktion viel Kritik einstecken: „Zu behaupten, das war bitter, wäre die Untertreibung des Jahres. Ich weiß nicht, was in solchen Situationen in ihm vorgeht.“

+++ Formel 1: RTL geht bei der Übertragung DIESEN drastischen Schritt +++

Schumacher lederte weiter gegen den vierfachen Weltmeister: „Das kann einem Nachwuchsfahrer passieren, aber nicht einem Sebastian Vettel. Er fährt in so eine Lücke rein, die nicht existiert. Das ist schon sehr, sehr ärgerlich.“

Sebastian Vettel hat nicht nur ein schwaches Auto, auch seine Leistung lässt zu Wünschen übrig. Foto: HOCH ZWEI/Pool/COLOMBO IMAGES

Leclerc rettet Ferrari-Wochenende

Immerhin wurde es für seinen Rennstall Ferrari doch noch ein gutes Wochenende. Charles Leclerc landete überraschend noch auf dem zweiten Rang.

+++ Michael Schumacher: Alptraum-Start für Sohn Mick +++

Den Sieg sicherte sich Valtteri Bottas im Mercedes. Lewis Hamilton musste wegen einem illegalen Manöver eine Fünf-Sekunden-Strafe einstecken. Deshalb wurde er von Rang zwei noch auf vier zurückversetzt. Überraschend auf dem Podium landete deswegen der 20-jährige Lando Norris im McLaren.

-----------------------------------------

Mehr zur Formel 1:

-----------------------------------------

Debakel für Red Bull

Ein großes Debakel erlebte Red Bull bei seinem Heim-Grand-Prix in Spielberg. An Platz zwei liegend musste Max Verstappen wegen eines technischen Defekts schon in Runde elf aufgeben. Teamkollege Alex Albon hielt sich wacker und war drauf und dran, Lewis Hamilton zu überholen. Beim Überholmanöver drehte er sich schließlich und musste am Ende ebenfalls wegen technischen Problemen aufgeben.

Das ganze Rennen zum Nachlesen gibt es hier!

So geht es weiter

Schon in dieser Woche ist die Formel 1 erneut zu Gast auf der Strecke in Spielberg. Aufgrund der Corona-Pandemie nutzt die Formel 1 den Rundkurs in Österreich gleich zwei Mal. Für Vettel ist es die Chance zu beweisen, dass er aus seinen Fehlern vom Wochenende lernen kann.