Formel 1: Schumacher ätzt gegen Haas – „Enttäuschend“

Steuern hier zwei Seiten auf den nächsten Krach zu? Mit dem Umgang mit Mick Schumacher machte sich Haas-Teamchef Günther Steiner in der Formel 1 nicht viele Freunde. Dafür wurde er öffentlich kritisiert.

Einer der größten Wortführer gegen Steiner war Mick-Onkel Ralf Schumacher. Der kritisierte Steiner öffentlich, was gar zu einem Streit zwischen Sky und Haas führte. Nun ätzt Schumacher erneut gegen den Formel-1-Rennstall.

Formel 1: Ergebnisse bleiben aus

Mit dem Doppelpack an Erfahrung wollte Haas in diesem Jahr punkten. Kevin Magnussen saß bereits im vergangenen Jahr im Wagen, für diese Saison kam Nico Hülkenberg dazu. Die Ausbeute nach drei Rennen ist allerdings ausbaufähig.

++ Formel 1: Verstappen droht mit Rücktritt – Ralf Schumacher knallhart: „Sachen packen und gehen“ ++

Lediglich sieben Punkte ergatterte das Fahrerduo bisher. Kevin Magnussen (ein Punkt) hinkte seinem Kollegen im Qualifying zudem bisher immer hinterher. Es scheint bisher nicht so, als habe Haas in der Formel 1 einen Schritt nach vorne machen können.

Schumacher vs. Haas

Ein Grund für Ralf Schumacher, sich das US-Team vorzunehmen. „Wenn man gesehen hat, wie stark der Haas letztes Jahr war, auch mit der Pole Position [in Brasilien], muss man sagen, ist die Performance ein bisschen enttäuschend“, erklärte der Ex-Pilot bei Sky.

Empfehlung der Redaktion: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier geht’s zum Formel-1 Angebot 🛒

Hülkenbergs Quli-Leistung seit seinem Formel-1-Comeback klammerte Schumacher von der Kritik explizit aus. Der Deutsche lasse „das Auto besser aussehen, als es im Moment ist“.

Formel 1: Probleme auf dem Stadtkurs?

Am Wochenende (28.-30. April) meldet sich die Motorsport-Königsklasse nach vierwöchiger Pause zurück. Die nächste Station ist der schnelle wie enge Stadtkurs in Baku. Viele Teams bringen wohl Updates für ihre Wagen. Die Konkurrenz wird also größer.

Weitere Meldungen:

Hoffnung für Haas hat Ralf Schumacher für das Rennen nur wenig. „Im Rennen traue ich dem Haas jetzt nicht ganz so viel zu wie zuletzt in Melbourne“, so der Formel-1-Experte. Man darf davon ausgehen, dass es nicht seine letzten Worte zum US-Rennstall sind, sollte nicht der Turnaround gelingen.