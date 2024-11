Formel 1: RB macht es vor dem Las-Vegas-GP offiziell

Der Große Preis von Las Vegas wirft in der Formel 1 wieder seine Schatten voraus. Der Glamour-GP sorgt auch in diesem Jahr dafür, dass zahlreiche Teams mit einer Sonderlackierung an den Start gehen werden.

Nach Sauber und Alpine haben nun die Racing Bulls (RB) eine Sonderlackierung für den Las-Vegas-GP vorgestellt. Der Formel-1-Rennstall setzt dabei vor allem auf das Motto „Glitzer und Glamour“. Es strahlt bei der Red-Bull-Schwester.

Formel 1: Racing Bulls glitzern in Vegas

Er soll funkeln und glitzern, der VCARB01. Beim Großen Preis von Las Vegas werden Yuki Tsunoda und Liam Lawson in einem besonderen Design unterwegs sein. Die glitzernde blau-grüne Lackierung wurde in Zusammenarbeit mit den Titelsponsoren Cash App und Visa entworfen und verkörpert laut dem Team „die Strahlkraft der kultigen Lichter und des pulsierenden Nachtlebens von Las Vegas“.

RB-Boss Peter Bayer erklärte: „Las Vegas wäre nicht Las Vegas ohne einen Hauch von Glitzer, und als Heimat des Glitzers war es nur richtig, diese Lackierung zum Rennen in Las Vegas zu bringen.“

„Herausragende Lackierungen jenseits der Norm“

Die Stadt nehme in der Geschichte des Teams einen besonderen Platz ein, da sie dort Anfang des Jahres den VCARB eingeführt haben. „Seitdem hat die kreative Zusammenarbeit mit unseren Partnern zu herausragenden Lackierungen jenseits der Norm geführt, die es uns ermöglichen, die Art und Weise, wie wir in der Formel 1 vorgehen, zu verändern, wie wir es in Miami und Singapur gesehen haben“, so Bayer, der ankündigt: „Ich freue mich darauf, den VCARB01 auf der Rennstrecke im Scheinwerferlicht schimmern zu sehen.“

Nicht nur das Auto wird verändert sein, sondern das ganze Outfit der Crew. Tsunoda und Lawson werden passende Rennanzüge tragen und auch die Garage von den Racing Bulls soll ein wenig glitzern.