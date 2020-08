Formel 1: Qualifying zum Spanien-GP im Live-Ticker: Nächstes Vettel-Drama! Pole für...

Nach zwei Wochen auf dem Kurs von Silverstone legt die Formel 1 am kommenden Wochenende einen Stopp in Barcelona ein. Beim Spanien-GP wird Max Verstappen versuchen, seinen Erfolg der vergangenen Woche zu wiederholen und Mercedes erneut in die Schranken zu verweisen.

Aus deutscher Sicht ist es vor allem bitter, dass Nico Hülkenberg seine Rückkehr in der Formel 1 bereits wieder beenden muss. Sebastian Vettel im Ferrari dagegen kämpft weiter mit Problemen an seinem Ferrari. Bringt er in Spanien mit seinem Auto endlich ein vernünftiges Rennen zustande?

Formel 1 im Live-Ticker: Der Spanien-GP

Es geht Schlag auf Schlag in der Formel 1. Bereits in der dritten Woche in Folge sind die Piloten wieder auf dem Asphalt unterwegs. Die Fans haben nach dem Ergebnis in der vergangenen Woche die Hoffnung, dass es an der Spitze nun abwechslungsreicher zu gehen wird. Es warten wieder vollgepackte Renntage.

Alle Infos zur Formel 1 und zum Spanien-GP bekommst du bei uns im Live-Ticker!

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Der Spanien-GP in der Übersicht:

Sonntag, 16. August:

15.10 Uhr: Rennen

Qualifying - Die Startaufstellung beim Spanien GP:

Hamilton Bottas Verstappen Perez Stroll Albon Sainz Norris Leclerc Gasly Vettel Kyvat Ricciardo Raikkönen Ocon Magnussen Grosjean Russell Latifi Giovinazzi

Formel 1: Bittere Neuigkeiten für Hülkenberg! Jetzt ist klar, dass...

16.11 Uhr: Damit verabschieden wir uns für heute. Morgen geht es weiter mit dem Großen Preis von Spanien. Dann wird sich zeigen, ob Sebastian Vettel im Rennen schneller ist.

16.07 Uhr: Für Lewis Hamilton ist es die 92. Pole seiner Karriere und seine Fünfte in Barcelona. Den Rekord in Spanien hält Michael Schumacher mit 7 Poles.

16.03 Uhr: Keine Änderungen mehr! Hamilton auf 1, Bottas auf 2, Verstappen auf drei. Charles Leclerc startet von Platz neun.

16.01 Uhr: Es reicht für Hamilton! Teamkollege Bottas verpasst die Spitzenzeit nur knapp. Damit startet der Brite morgen wieder von der Pole.

16.00 Uhr: Es geht um die Wurst. Alle sind rausgefahren. Wer setzt die Bestzeit?

15.55 Uhr: Jetzt spricht Sebastian Vettel: "Ich drücke jedes mal den Reset-Knopf und versuche das Beste drauß zu machen. Ich glaube nicht, dass man da morgen ein Wunder machen kann." Vettel ist bedient.

15.52 Uhr: Die ersten Zeiten sind gesetzt. Mercedes macht ernst. Hamilton fährt eine 1.14,584. Bottas ist nur 59 Hundertstel dahinter.

15.50 Uhr: Beinahe ein Crash beim Rausfahren. Albon fährt aus der Box, dabei ist Hamilton schon vor ihm. Zum Glück ist nichts passiert.

15.49 Uhr: Los geht's mit Q3, wer sichert sich die Pole von Spanien?

15.47 Uhr: Vettels Teamkollege Leclerc schafft es ganz locker in die dritte Runde des Qualifying.

15.45 Uhr: Neben Sebastian Vettel sind auch beide Renault (Ricciardo und Ocon) raus. Wie erwartet scheitern auch Kyvat und Raikkönen, wobei der 14. Platz des Altmeisters schon ein großer Erfolg ist.

15.43 Uhr: Die nächste Blamage für Sebastian Vettel. Der vierfache Weltmeister wird nur Elfter. Pierre Gasly schob sich mit seinem letzten Versuch noch vorbei und drückte Vettel auf Platz elf. Wie bitter!

15.42 Uhr: Vettel raus!!!

15.38 Uhr: Viel Betrieb auf der Strecke. Jetzt kommen alle nochmal raus. Wer schafft es in Q2?

15.34 Uhr: Die ersten Zeiten sind gefahren: Hamilton führt vor Bottas, Verstappen wie erwartet auf drei. Leclerc auf fünf. Vettel nur Elfter!

15.27 Uhr: Weiter geht's mit Q2! Schafft Sebastian Vettel in Q3?

Formel 1 im Live-Ticker: Das Qualiyfing vom Spanien-GP. Foto: imago images/HochZwei

15.22 Uhr: Sebastian Vettel landet in Q1 auf Platz zehn. Sieben Zehntel beträgt der Rückstand auf den Führenden Lewis Hamilton. Teamkollege Leclerc liegt auf Rang fünf.

15.20 Uhr: Beide Haas (Magnussen und Grosjean), beide Williams (Latifi und Russell) und Giovianzzi im Alfa Romeo sind draußen! Besonders groß ist die Freude bei Kimi Raikkönen! Der Altmeister schafft es in Q2. Das kommt auch nicht mehr so häufig vor.

15.17 Uhr: Alle sind nochmal rausgefahren, außer Racing Point. Noch 1 Minute bis zum Ende des Q1.

15.13 Uhr: Vettel liegt nur auf Platz zwölf. Acht Zehntel beträgt der Rückstand auf die Spitze.

15.12 Uhr: Aktuell liegen Grosjean, Raikkönen, Magnussen, Latifi und Giovinazzi auf den letzten Plätzen. Das würde das Aus in Q1 bedeuten.

15.09 Uhr: Hamilton setzt die erste Duftmarke. 1.17,037. Bottas auf 2, Verstappen und Leclerc sind dahinter aber nur knapp. Der Abstand ist nicht groß. Dann kommen die Racing Points, Stroll und Perez rücken vor auf Platz zwei und drei.

15.06 Uhr: Jetzt kommen die Favoriten raus. Hamilton, Bottas, Verstappen, Norris und Leclerc sind auf der Strecke.

15.05 Uhr: Latifi fährt die erste schnelle Runde: 1.19,231. Russell ist deutlich langsamer: 1.19,560.

15.01 Uhr: Latifi im Williams ist der Erste auf der Strecke, Teamkollege George Russell folgt.

15 Uhr: Los geht's. Die Ampel steht auf Grün, die Zeit läuft. Q1 ist gestartet.

14.56 Uhr: Red Bull-Boss Dr. Helmut Marko ist für das Qualifying optimistisch: "Wir haben im Training aufgeholt."

14.53 Uhr: Die Strecke in Barcelona sollten die Fahrer bestens kennen. Jedes Jahr fahren die Formel 1-Piloten die Tests im Frühjahr auf dieser Strecke.

14.50 Uhr: Im Fall Ocon/Magnussen gibt es eine Entscheidung: Keine Strafe für Magnussen. Renault arbeitet jetzt fieberhaft das Auto von Ocon für das Qualifying fit zu bekommen.

14.48 Uhr: Entscheidender Faktor in Barcelona wird definitiv die Hitze sein. Es werden Temperaturen über 30 Grad Celsius erwartet. Regen wird es in Spanien nicht geben. Eine weitere Schwierigkeit könnte der Wind sein. Bis zu 18 km/h aus südlicher Richtung wird erwartet, das bedeutet Gegenwind auf der Zielgeraden.

14.45 Uhr: Interessant wird auch, auf welchen Reifen die Favoriten am Sonntag ins Rennen gehen werden. Das entscheidet sich schon heute. Der Start ins Rennen muss bei den zehn schnellsten Piloten auf jenem Satz absolviert werden, mit dem die beste Rundenzeit in Q2 gelungen ist. Vermutlich werden wieder viele auf die Medium-Pneus setzen.

14.42 Uhr: Die großen Favoriten auf die Pole sind wieder einmal Mercedes. Die "Schwarzpfeile" haben die Trainings in Barcelona nach Belieben domininert. Da stellt sich wohl nur die Frage: Hamilton oder Bottas?

14.30 Uhr: Noch gut eine halbe Stunde, dann geht es los mit dem Qualifying zum Spanien-GP. Wer holt die Pole in Barcelona?

14.20 Uhr: Neues aus der Formel 2: Mick Schumacher ist im Qualifying auf Platz fünf gefahren. Die Pole für das Hauptrennen sicherte sich Callum Illot von Team UNI-Virtuosi Racing. Schumachers Prema-Teamkollege Schwarzmann startet von Platz zwei.

13.29 Uhr: Das Ergebnis des 3. FT:

Here's how things stood at the halfway point in FP3 👀#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/FlvtCWta6v — Formula 1 (@F1) August 15, 2020

12.58 Uhr: Kurz vor Ende des dritten freien Training ist Esteban Ocon heftig in die Bande gekracht. Magnussen zieht dem Franzosen vor die Nase und Ocon muss querlenken. Die Nase ist ab, dem Fahrer geht's gut. Abwarten ob Renault das Auto bis zum Qualifying wieder repariert bekommt.

12.00 Uhr: Das dritte und letzte freie Training läuft. Die Teams testen die letzten Einstellungen am Auto.

11.45 Uhr: Wir dürfen gespannt sein, ob sich Sebastian Vettels neues Chassis auch im Qualifying wiederspiegelt. Nach dem Debakel von Silverstone hat die Scuderia Ferrari das Chassis gewechselt. Im alten wurde ein Riss gefunden. Im ersten Training war Vettel prompt schneller, im zweiten kamen die Probleme aber wieder.

Samstag, 11.34 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Qualifying-Tag in der Formel 1. Heute geht es in Barcelona um die beste Startposition.

16.40 Uhr: Es bleibt am Ende bei den bereits genannten Plätzen. Hier eine Übersicht über die Zeiten:

1. Hamilton 1:16.883

2. Bottas +0.287s

3. Verstappen +0.821s

4. Ricciardo +0.985s

5. Grosjean +1.250s

6. Leclerc +1.264s

7. Sainz +1.331s

8. Perez +1.410s

9. Ocon +1.420s

10. Gasly +1.429s

...

12. Vettel +1.521s

15.57 Uhr: Gewohntes Bild nach einer knappen Stunde. Hamilton vor Bottas. Vettel aktuell nur auf Platz 12. Noch bleibt eine halbe Stunde für schnelle Zeiten.

15.02 Uhr: Weiter geht es in Barcelona.

12.41 Uhr: Um 15 Uhr geht es weiter mit dem zweiten freien Training.

12.33 Uhr: Zum Ende des Trainings sieht die Welt schon wieder etwas anders aus. Bei Mercedes machen offenbar schon wieder die Reifen Probleme. Trotzdem können die Silberpfeile am Ende die besten Zeiten vorweisen. Hoffnung gibt es für Vettel. Er heimst die fünft-schnellste Zeit ein und liegt nur +0.011s hinter seinem Teamkollegen Leclerc. Auf das Spitzenduo fehlen aber beiden Ferraris über eine Sekunde.

11.47 Uhr: Vettel bemüht sich nach Kräften kriegt mit seinem SF1000 aber einfach keine vernünftige Zeit auf die Strecke. Derweil scheinen vorne wieder die beiden Silberpfeile zu enteilen. Bottas liegt vor Hamilton.

11.01 Uhr: Die erste Trainingssession läuft. Welche Fahrer können vorne einen Eindruck hinterlassen?

9.23 Uhr: Definitiv nicht dabei sein wird Nico Hülkenberg. Der Deutsche rückt nach seiner viel umjubelten Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports wieder ins zweite Glied bei Racing Point. Sergio Perez übernimmt nach überstandener Corona-Erkrankung wieder das Steuer.

Freitag, 14. August, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum nun schon sechsten Rennen der Formel-1-Saison. Diesmal wird im sonnigen Barcelona gefahren. Einen ersten Eindruck von den Team gibt es ab 11 Uhr im ersten freien Training.