Formel 1: Letzter Schritt fehlt noch! Hammer-Rückkehr steht wohl bevor

Steht in der Formel 1 die nächste Rückkehr einer Strecke bevor? Portugals Premierminister Luis Montenegro hat angekündigt, dass die Königsklasse ab 2027 wieder auf der Rennstrecke in Portimao fahren wird.

Laut Montenegro fehlt nur noch die finale Dokumentation, doch die Vorbereitungen seien bereits abgeschlossen. Damit wird die Algarve erneut Gastgeber eines der prestigeträchtigsten Motorsport-Events der Welt.

Formel 1: Portugal-Rückkehr?

Die moderne Rennstrecke in Portimao wurde 2008 fertiggestellt und erlebte ihre Formel-1-Premiere im Jahr 2020. Damals wurde der Große Preis von Portugal aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 in den Rennkalender aufgenommen.

Auch interessant: Formel 1: Krasse Hamilton-Klausel enthüllt! Ferrari offenbar machtlos

Lewis Hamilton dominierte dieses Rennen und siegte auch bei der Rückkehr des Grand Prix im Jahr 2021. Neben Hamilton gehören auch Legenden wie Alain Prost und Nigel Mansell zu den erfolgreichsten Fahrern auf portugiesischem Boden.

„Einer der Umstände, die am meisten zur Förderung dieser Region beitragen, sind die großen Veranstaltungen“, betonte Premierminister Montenegro kürzlich bei einem Festival. Er fügte hinzu: „Wir haben die Organisation der MotoGP, der Königsklasse des Motorsports weltweit, für 2025 und 2026 gesichert. Und ich kann Ihnen sagen, dass wir alles bereit haben, um offiziell die Rückkehr der Formel 1 an die Algarve im Jahr 2027 zu besiegeln.“

Die Bedeutung der F1 für Portugal

Die Rückkehr der Formel 1 nach Portimao bringt weitreichende Vorteile für die Region. Die Algarve wird weltweit in den Fokus gerückt, was sowohl den Tourismus als auch wirtschaftliche Aktivitäten positiv beeinflusst. Montenegro erklärte: „Diese Veranstaltungen erfordern einige finanzielle Anstrengungen von der Regierung, aber sie erzeugen sowohl direkte als auch indirekte Werbeeinnahmen, die es, ehrlich gesagt, wert sind.“

Mehr Nachrichten für dich:

Mit Portimao 2027 beweist Portugal sein Engagement für den internationalen Motorsport. Die Formel 1 wird zur Förderung der Region intensiv genutzt und bleibt ein Highlight, auf das sich Fans weltweit freuen können. Die geplante Rückkehr zeigt, dass der Grand Prix weiterhin ein fester Bestandteil des portugiesischen Sports ist.