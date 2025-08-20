Es wird ernst! Hammer-Comeback in der Formel 1 rückt immer näher

Die Formel 1 befindet sich momentan in der Sommerpause. Teams und Fahrer haben die Chance, in einem erneuten stressigen Jahr mit insgesamt 24 Rennwochenenden für einige Tage abzuschalten.

Die Verantwortlichen der Formel 1 dürften im Hintergrund jedoch weiter aktiv sein. Tüten sie nun einen spektakulären Deal ein? Diese Rennstrecke könnte kurz vor einer Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports stehen.

Kommt Portugal zurück in den Rennkalender der Formel 1?

Der Große Preis von Portugal gehörte zuletzt in 2020 und 2021 zum Rennkalender der Formel 1. Zu jener Zeit war die Rennserie auf der Suche nach alternativen Strecken, da durch die Corona-Pandemie einige Grand Prix – wie etwa in China und Australien – nicht wie geplant stattfinden konnten. Stattdessen griff die Formel 1 auf andere Strecken zurück, wie etwa im portugiesischen Portimao.

Die bei vielen Fans beliebte Strecke könnte nun wieder zurückkehren. Wie Portugals Premierminister Luis Montenegro nun zu Protokoll gegeben hat, ist ein F1-Comeback Portimaos nicht unwahrscheinlich: „Ich kann Ihnen sagen, dass wir alles vorbereitet haben, um die Rückkehr der Formel 1 an die Algarve im nächsten Jahr, 2027, zu formalisieren.“

Auch andere Interessenten

Montenegro fügt an: „Diese Veranstaltungen erfordern einen gewissen finanziellen Aufwand seitens der Regierung. Aber sie bieten sowohl direkt als auch indirekt durch Werbung einen Gegenwert, der sich wirklich lohnt.“ Mit dem Einstieg in die MotoGP in 2025 und 2026 habe man zudem bewiesen, dass man es mit dem Vorhaben ernst meine.

Neben Portimao gibt es allerdings auch weitere Interessenten, die auf einen Platz im Rennkalender der Formel 1 schielen. Auch der Istanbul Park in der Türkei soll sich derzeit für eine Rückkehr positionieren. Dort wurde, wie auch in Portugal, zuletzt in 2021 gefahren.