Formel 1: Kauft Porsche etwa Williams? Rennstall reagiert deutlich

Am Montag (16. Januar) hat Porsche die Formel 1 kurzzeitig in Aufruhr versetzt. Eine kryptische Ankündigung in den Sozialen Medien sorgte dafür, dass die Gerüchteküche innerhalb weniger Stunden überkochte. Plötzlich war davon die Rede, dass Porsche Williams kaufen könnte.

Nur wenige Stunden später räumte das Formel 1-Team aber mit den Gerüchten auf. Williams steht nicht zum Verkauf. Eine mögliche Zusammenarbeit mit Porsche wollte der Rennstall aber nicht grundsätzlich ausschließen.

Formel 1: Porsche und Williams? Das ist dran an den Gerüchten

Porsche will in die Formel 1. Der deutsche Autobauer will es Schwester Audi gleichtun und in die Königsklasse einsteigen. Während Audi einen Deal mit Sauber schloss, scheiterten bei Porsche die Verhandlungen mit Spitzenteam Red Bull. Seitdem ist es still geworden um die deutsche Luxusmarke.

Mit einer kryptischen Ankündigung sorgte Porsche nun aber dafür, dass die Spekulationen innerhalb weniger Stunden viel Fahrt aufnahmen. Plötzlich tauchten Gerüchte über eine mögliche Übernahme von Williams auf. Diese dementierte der Rennstall aber umgehend. „Die Gerüchte, dass Williams Racing zum Verkauf steht, sind unzutreffend“, sagte ein Sprecher dem Portal „GPFans“.

Williams offen für neue Motorenhersteller

Eine künftige Zusammenarbeit mit Porsche wollte Williams aber noch nicht komplett ausschließen. „Wir sind offen für alle Diskussionen über die Lieferung von Motoren mit Herstellern ab 2026, wenn das neue Motorenreglement in Kraft tritt“, fügte der Sprecher hinzu.

Aktuell wird Williams von Spitzenteam Mercedes mit Motoren ausgestattet, ab 2026 ist die Formel 1 aber offen für neue Hersteller. Mit Audi steht der erste Neuling bereits fest. Neben Porsche liebäugelt auch der japanische Autobauer Honda mit einer Rückkehr in die Formel 1.

Der Sprecher von Williams betonte gegenüber „GPFans“ allerdings auch: „Wir sind mit unserer Beziehung zu Mercedes zufrieden und schätzen alle ihre Bemühungen.“ Richtig heiß sind die Gerüchte um eine mögliche Zusammenarbeit mit Porsche also noch nicht.