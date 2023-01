Formel 1: Star-Pilot blickt traurig auf Abschied zurück – „Meine Familie gewesen“

Mit seinem Wechsel von Alpha Tauri zu Alpine wird Pierre Gasly in der kommenden Formel-1-Saison ein neues persönliches Kapitel eröffnen. Zum ersten Mal seitdem er in einem Cockpit sitzt, wird er nicht für das Red-Bull-Universum auf Punktejagd gehen.

Nun hat der Franzose in einem Interview über sein Teamwechsel in der Formel 1 gesprochen. Dabei wurde er emotional.

Formel 1: Gasly spricht über Wechsel

Nachdem Fernando Alonso seinen Wechsel zu Aston Martin bestätigt hat, hatte Alpine Pierre Gasly als dessen Ersatz verpflichtet. Für den 26-Jährigen war die Entscheidung sein bisheriges Team zu verlassen, allerdings keine einfache. Gegenüber „Motorsport.com“ erklärte Gasly, dass es ihm „sicherlich“ nicht leichtgefallen ist, den Red-Bull-Kosmos zu verlassen. Allerdings sagt der Franzose auch: „Wenn man seine Karriere betrachtet, muss man ziemlich pragmatisch sein. Ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, was ich in der Formel 1 erreichen will“.

Im Anschluss ergänzt er: „Man muss die Emotionen beiseitelassen und die Sache ganz pragmatisch betrachten: Was sind die besten Chancen für mich, mein Ziel zu erreichen? Deshalb ging es mir vor allem um die und darum, an einem Ort und in einem Auto zu sein, die es mir ermöglichen, noch besser zu werden“.

Formel 1: Gasly denkt an ehemaliges Team

„Natürlich hatte ich bereits mit dem gesamten Team, allen Ingenieuren und Mechanikern gesprochen“, gibt der Franzose einen Einblick. „Für mich sind sie alle meine Familie während meiner gesamten Zeit in der Formel 1 gewesen. Ich habe etwa fünf Jahre, also 90 Prozent meiner Zeit in der Formel 1, mit diesen Jungs verbracht“, so Gasly.

Allerdings wird der Karriereschritt des 26-Jährigen nicht nur für ihn selbst eine Umstellung, sondern auch für sein ehemaliges Team. „Sie müssen einen neuen Fahrer willkommen heißen, nachdem sie in vergangenen fünf Jahren immer mich haben kommen sehen, um in Barcelona zu testen und in Abu Dhabi die Saison zu beenden“, erklärt der Franzose.