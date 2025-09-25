Formel 1: Aufregung um Piastri-Strafe! Nach dem Baku-GP fällt die Entscheidung

Oscar Piastri hat ein Wochenende zum Vergessen hinter sich. Der derzeit Führende der WM-Wertung in der Formel 1 startete nach einem chaotischen Qualifying nur von Platz neun ins Rennen in Baku. Doch es wurde noch schlimmer.

Denn Piastri leistete sich nicht nur einen Fehlstart, sondern der Australier setzte seinen McLaren im Anschluss sogar noch in Runde eins in die Bande. Folgerichtig war das Rennen für den Formel-1-Piloten frühzeitig beendet. Nun darf der 24-Jährige zur Abwechslung mal wieder aufatmen.

Formel 1: Keine Gridstrafe für Piastri

Wie auch Aston-Martin-Pilot Fernando Alonso wurde Piastri in Aserbaidschan für seinen Fehlstart mit einer Zeitstrafe in Höhe von fünf Sekunden belegt. Diese konnte der WM-Führende aufgrund seines schnellen Crashes allerdings gar nicht mehr absetzen. Das sorgte für Fragezeichen: Muss Piastri seine Strafe beim kommenden Rennwochenende in Singapur (5. Oktober) nachträglich absitzen?

Die simple Antwort: Nein! Ein einfacher Blick in den Strafenkatalog der FIA genügt in dieser Causa. Denn dort heißt es unter Punkt acht: „Wenn eine einzelne Fünf-Sekunden-Zeitstrafe ausgesprochen wurde, der Fahrer sie aufgrund eines Ausfalls aber nicht antreten kann, dann wandeln die Sportkommissare diese Strafe nicht in eine Startplatzstrafe für ein folgendes Rennen um.“ Glück also für Piastri, der sich damit ohne Kopfschmerzen auf den Grand Prix in Singapur vorbereiten kann.

WM-Vorsprung schmilzt

Dennoch muss der Australier beim nächsten Stadtrennen wieder zurück in die Spur finden, denn sein Vorsprung auf WM-Verfolger Lando Norris schmilzt immer weiter. Nach dem Baku-GP liegt dieser nur noch bei 25 Punkten. Angesichts noch sieben verbleibender Rennen eine absolut aufholbare Differenz.

Es könnte also auf einen spannenden Saisonendspurt in der Formel 1 hinauslaufen. Für alle Fans des Motorsports sind das natürlich gute Nachrichten.