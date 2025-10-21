Darauf hofft jeder! Formel-1-Legende kündigt Mega-Drama an

Vor einigen Wochen sah es in der Formel 1 noch so aus, als würde es eine gähnende Endphase der Saison werden. Doch das hat sich jetzt komplett geändert. Max Verstappen hat nämlich mächtig aufgeholt und ist wieder voll im Titelrennen mit den beiden McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris.

Wie die Fans auch, hofft Formel-1-Legende Christian Danner darauf, dass es bis zum letzten Rennen spannend bleibt. Im Gespräch mit dieser Redaktion verrät der ehemalige Pilot sogar, wen von den drei Fahrern er als Weltmeister jubeln sieht.

Formel 1: Drama in Abu Dhabi?

Ende August führte Oscar Piastri in der Formel 1 mit satten 104 Punkten vor Max Verstappen. Es schien schon fast so, als würde der McLaren-Pilot sich den Titel locker noch im Endspurt sichern. Zwei Monate später hat Verstappen den Rückstand auf nur noch 40 Zähler verkürzt. Auf Lando Norris sind es sogar nur noch 26 Punkte.

Auch interessant: Formel-1-Austellung in Oberhausen: Bei diesem Anblick verschlägt es mir die Sprache

Eine irre Aufholjagd des vierfachen Weltmeisters, der sich unbedingt zum fünften Mal den Titel holen möchte. Viele Motorsport-Fans hoffen, dass es bis zum letzten Rennen in Abu Dhabi spannend bleibt und erst dort der Weltmeister gekürt wird. Daran glaubt auch Christian Danner.

Diese Redaktion hat den ehemaligen Fahrer am Rande der Formel-1-Ausstellung in Oberhausen getroffen. „Die Fahrer-WM wird in Abu Dhabi entschieden. Alle drei Fahrer nähern sich immer mehr an und dann wird es zum Showdown kommen“, sagt Danner. „Das ist für den Zuschauer natürlich das Beste, für die Fahrer ein bisschen stressig.“

Red-Bull-Turnaround überrascht Danner

Dass Verstappen und Red Bull diese spektakuläre Wende geschafft haben, überrascht den ehemaligen Formel-1-Star: „Es hat mich gewundert, dass Red Bull diesen Turnaround geschafft hat. Es ist ja eine technische Sache. Verstappen ist ja nicht plötzlich im Mittelfeld gewesen, weil er das Fahren verlernt hatte. Das Auto war einfach problematisch und das Team scheint dies gelöst zu haben. Das war schon eine Überraschung.“

Fünf Rennen und zwei Sprints sind es noch. Glaubt Danner aber auch, dass es Verstappen tatsächlich schafft, sich zum fünften Mal zum Weltmeister zu krönen? „Ich glaube immer noch daran, dass Piastri es zu Ende schaukeln wird“, erklärt der 67-Jährige abschließend.

Mehr Nachrichten für dich:

Im nächsten Rennen in Mexiko hat Verstappen schon mal einen kleinen Nachteil. Er wird von Red Bull nämlich ausgetauscht – zumindest im ersten freien Training. Hier mehr dazu.