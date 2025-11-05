Formel 1: Erschreckender Anblick! Piastri zittert vor Brasilien-GP

Was für ein packender WM-Kampf in der Formel 1! Lange Zeit sah alles danach aus, als würde Oscar Piastri souverän auf Titelkurs liegen. Doch inzwischen hat sich das Blatt gewendet: Nicht nur Teamkollege Lando Norris hat den Australier in der Gesamtwertung überholt – auch Max Verstappen kommt immer näher heran.

Piastri steht also unter Druck. Er braucht dringend ein Erfolgserlebnis, um im Titelrennen zurückzuschlagen. Doch ausgerechnet jetzt steht mit dem Brasilien-GP ein Formel-1-Rennen an, der für ihn bislang kein gutes Pflaster war.

Formel 1: Piastri zittert schon vor dem Brasilien-GP

Der McLaren-Pilot reist mit einer alles andere als schmeichelhaften Statistik nach Interlagos. Bei seinen bisherigen zwei Formel-1-Rennen in Brasilien konnte er nie überzeugen. 2023 reichte es im Qualifying nur zu Platz zehn, das Rennen beendete er schließlich auf Rang 14.

Auch interessant: Bahnt sich ein Fahrer-Hammer in der Formel 1 an? IndyCar-Star lässt aufhorchen

Auch im vergangenen Jahr lief es nicht viel besser. Damals galt McLaren zum Saisonende als das schnellste Team im Feld, doch Piastri schaffte es lediglich auf Startplatz acht. Im verregneten Chaos von Sao Paulo kam er nach einem Zwischenfall beim Start immerhin auch als Achter ins Ziel – mehr war aber nicht drin.

Derzeit kämpft der 24-Jährige ohnehin mit seiner Qualifying-Form. In den letzten Wochen fehlte ihm die Leichtigkeit, die ihn zu Saisonbeginn stark gemacht hatte. Während Norris konstant abliefert, rutschte Piastri in der Fahrerwertung auf Platz zwei ab.

Wieder Regen? Verstappen freut sich

Und die nächste Herausforderung steht schon bevor: Beim Brasilien-GP gibt es gleich zwei Qualifyings – eines am Freitag für den Sprint und eines am Samstag für das Hauptrennen. Laut Wetterprognosen könnte es dabei erneut zu chaotischen Bedingungen kommen. Regen droht – und das gleich an mehreren Tagen. Hier mehr dazu.

Einen Fahrer dürfte das besonders freuen: Max Verstappen. Der Red-Bull-Star hat zuletzt mehrfach bewiesen, dass ihm nasse Bedingungen perfekt liegen. Während der Niederländer also mit Regen keine Probleme hat, dürften Piastri und Norris dem Wetter eher mit gemischten Gefühlen entgegensehen.

Mehr Nachrichten für dich:

Vier Rennen und zwei Sprints vor Saisonende führt Norris mit 357 Punkten hauchdünn vor Piastri (356). Dahinter lauert Verstappen mit 321 Zählern – und er träumt weiter vom fünften WM-Titel in Folge.