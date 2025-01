Formel 1: Perez-Paukenschlag? Sein Papa lässt plötzlich aufhorchen

Wenn die neue Formel-1-Saison in rund zwei Monaten beginnt, wird Sergio Perez nicht am Start sein. Kurz vor dem Jahreswechsel hatte Red Bull bekanntlich verkündet, dass der Mexikaner nicht mehr an der Seite von Max Verstappen fahren wird. Die Leistungen stimmten in den vergangenen beiden Saisons einfach nicht mehr.

Wie geht es jetzt für Perez weiter? In der Formel 1 sind alle Sitze belegt, weshalb er sich in anderen Rennserien umschauen muss. Sein Vater hat jetzt ausgepackt, wohin es „Checo“ in diesem Jahr verschlagen könnte.

Formel 1: Perez vor Serienwechsel?

Geht es nach Antonio Perez, dem Vater von Sergio Perez, hat der ehemalige Red-Bull-Star keine unmittelbaren Pläne, die Formel 1 zu verlassen. Die Hoffnung ist noch da, dass der mexikanische Pilot bald wieder in der besten und beliebtesten Rennserie der Welt an den Start gehen kann. Doch dafür müsste sich Perez gedulden. Alle Teams haben ihre Fahrer und auch Ersatzpiloten.

Dennoch schaut sich Perez alles genau an und wartet auf seine Chance. Bis dahin könnte er aber auch in einer anderen Rennserie an den Start gehen, wie Perez Senior im Gespräch mit „Estadio Deportes“ während des Mexiko E-Prix der Formel E am vergangenen Wochenende verriet.

„Ich habe nicht mit der Formel E gerechnet, denn es könnte sein, dass wir Checo hier fahren sehen. Das wäre natürlich kein Problem“, sagte der Papa des ehemaligen Red-Bull-Piloten.

„Bin hier, um zu sehen, was als Nächstes kommt“

Papa Perez war nicht nur beim Formel-E-Rennen, weil es in seiner Heimat stattfand. „Die Formel E gibt es jetzt seit elf Jahren. Sie ist noch ziemlich neu. Heute ist sie die Nummer zwei (der Rennklasse) in der Welt und in fünf Jahren wird sie die Nummer eins sein. Deshalb bin ich hier, um zu sehen, was als Nächstes kommt“, so der Mexikaner. Wird Perez Junior also bald in dieser Rennserie an den Start gehen und nicht in der Formel 1?

Viele Fahrer haben es bereits in der Vergangenheit gemacht. Nach dem F1-Aus ging es in eine andere Serie, wo sie auf sich aufmerksam machen konnten und schließlich eine Chance in der Königsklasse bekamen. Ob Perez diesen Weg ebenfalls einschlägt, ist noch unklar.