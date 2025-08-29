Kurz nach Formel-1-Comeback – Fahrer kündigt schon wieder das Ende an

Lange wurde spekuliert, und jetzt ist es endlich klar: Cadillac, das 2026 als neues Team in die Formel-1-WM einsteigt, hat nun seine neuen Fahrer bekanntgegeben. Neben Valtteri Bottas wird auch Sergio Perez in die Formel 1 zurückkehren und ein Cadillac-Cockpit übernehmen.

Für Sergio Perez ist es nach seinem Aus bei Red Bull sein großes Comeback in der Formel 1. Voller Freude kündigt er seine Rückkehr an, im gleichen Atemzug gibt der 35-Jährige aber auch schon sein Ende bekannt.

Perez gibt schon Formel-1-Abschied bekannt

Auf den sozialen Medien gab Perez seine Rückkehr voller Freude bekannt: „Wisst ihr noch, als ich sagte: ‚Wir sehen uns wieder‘? Das hier ist das nächste Kapitel.“ Berichten zufolge hat Perez bei Cadillac einen Vertrag bis Ende 2028 unterschrieben. In dieser Zeit möchte Perez das Formel-1-Team zu „einem der erfolgreichsten machen“. Außerdem betont er: „Für mich ist wichtig, dass wir schnell Fortschritte sehen. Aber die Zeit wird es zeigen.“

Doch im gleichen Zuge gab Perez auch schon sein Ende bekannt: „Ich sehe Cadillac als mein letztes großes Projekt in der Formel 1.“ Somit ist klar: Aller Voraussicht nach wird für Perez nach 2028 mit der Formel 1 Schluss sein.

Cadillac mit großen Plänen

Schließlich wird der Mexikaner dann auch 38 Jahre alt sein und würde damit auf eine lange Karriere in der Königsklasse zurückblicken. Mit Sauber, McLaren, Force India/Racing Point und Red Bull kommt Perez auf fast 300 Rennen in der Formel 1. Davon konnte er sechs Siege einfahren. Einer der größten Erfolge bleibt 2023 der zweite Platz in der Fahrerwertung hinter seinem damaligen Red-Bull-Kollegen Max Verstappen.

2026 wird Cadillac noch als Ferrari-Kundenteam antreten – erst in den kommenden Jahren soll dann ein eigener Antrieb in der Formel 1 an den Start gebracht werden. Große Pläne für Cadillac, die jetzt aber zunächst mit Perez und Bottas auf Erfahrung setzen werden.