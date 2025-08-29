Formel 1: Fahrer-Hammer – Max Verstappen reagiert sofort

Es ist die Woche der Comebacks! Die Formel 1 kehrt nach einer vierwöchigen Sommerpause für die zweite Saisonhälfte zurück. Beim Großen Preis der Niederlande hoffen vor allem die „Oranje“-Fans auf eine sportliche Wiederauferstehung von Max Verstappen.

Doch der Grand Prix in Zandvoort ist nicht das einzige, was die Formel 1 jüngst beschäftigte. Da war natürlich auch der Fahrerknall beim künftigen Team Cadillac. Sergio Perez und Valtteri Bottas kehren in die Königsklasse zurück (hier alle Infos dazu). Der Mexikaner enthüllt jetzt, dass Max Verstappen anschließend am schnellsten handelte.

Formel 1: Perez und Bottas mit ähnlichem Schicksal

Bottas und Perez waren Ende vergangenen Jahres äußerst ähnlich aus dem Rennzirkus ausgeschieden. Nach einer enttäuschenden Saison schmissen ihre jeweiligen Teams sie hochkant raus. Und sowohl Sauber als auch Red Bull setzten anschließend auf junges Blut.

+++ Begehrter Platz in der Formel 1 vakant – Talente wittern die große Chance +++

Sauber nahm Rookie Gabriel Bortoleto unter Vertrag, der bisher gemeinsam mit Nico Hülkenberg für Furore sorgt. Bei Red Bull entschied man sich für Liam Lawson, den man wiederum schnell durch Yuki Tsunoda ersetzte. Ausgezahlt hat sich der Perez-Rauswurf für das einstige Dominator-Team der Formel 1 aber weiterhin nicht.

Perez noch immer beliebt

Jetzt will es der Mexikaner nochmal wissen. Und das Fahrerfeld freut sich offenbar, den 35-Jährigen wieder an Bord zu haben. „Ich war überrascht, dass mir so viele Fahrer Nachrichten geschrieben haben“, verriet Perez bei einer Vorstellungs-Pressekonferenz.

Außerdem verrät er, dass sein ehemaliger Teamkollege nach der Verkündung nichts anbrennen ließ. „Der erste war Max, er hat sich direkt gemeldet“, so Perez, der zudem auch Pierre Gasly und Franco Colapinto erwähnte. Auch in der berühmt-berüchtigten Formel-1-Fahrer-Gruppe hätten die meisten Piloten Nachrichten hinterlassen. „Es war schön zu sehen, dass sie sich über meine Rückkehr freuen.“

Für mehr Nachrichten klicke hier:

Doch bis er und Bottas wieder ins Auto steigen dürfen, müssen sie noch ein paar Monate warten. Zehn Formel-1-Rennen stehen in dieser Saison noch aus. Und erst ab 2026 ist Cadillac dann auch dabei.