Formel 1: Hat Mercedes einen großen Fehler gemacht? Talent trumpft gewaltig auf

Im Nachwuchs von Formel-1-Team Mercedes überstrahlt Supertalent Andrea Kimi Antonelli alles. Der Italiener gilt als großes Versprechen für die Zukunft, wird trotz seiner 17 Jahre schon als Nachfolger für Lewis Hamilton gehandelt.

Dabei hätte Mercedes eigentlich noch ein weiteres Top-Talent in der Formel 2 – allerdings entschied man sich vor Saisonstart für eine Trennung. Hat der Formel-1-Rennstall damit einen großen Fehler begangen?

Formel 1: Ex-Mercedes-Talent beeindruckt in der F2

Alles spricht von Andrea Kimi Antonelli. Der 17-Jährige übersprang dank Mercedes die Formel 3, startete in diesem Jahr in der Formel 2 für das Top-Team Prema und könnte schon in der nächsten Saison in der Formel 1 an den Start gehen. Bei Mercedes hält man riesige Stücke auf den Italiener. Boss Toto Wolff sagt ganz klar: Antonelli ist Mercedes‘ Zukunft.

+++ Formel 1: Es wird immer schlimmer! Red Bull zu Rauswurf gezwungen? +++

Bislang konnte der Italiener in der Formel 2 aber noch nicht wirklich überzeugen. In der Gesamtwertung steht er „nur“ auf Rang acht. In Silverstone ließ er im Sprint endlich sein Talent durchblitzen und fuhr seinen ersten Sieg ein. Im Feature Race flog er raus, holte zum achten Mal in dieser Saison keine Punkte.

Deutlich besser läuft die Debüt-Saison in der Formel 2 für Paul Aron. Der Este steht auf Rang zwei in der Gesamtwertung, liegt 16 Punkte hinter dem Führenden Isack Hadjar. Das Wochenende in Silverstone war sein erstes ohne Punkte.

Motorsport der Extraklasse! Du willst die Formel 1 live im TV verfolgen? Bei Sky siehst du alle Rennen der Saison. Hier geht’s zum Angebot! 🛒

Bis Ende 2023 war der Este noch Teil des Nachwuchsprogramms von Mercedes, doch dann folgte die überraschende Trennung. Nachdem er in der Formel 3 in seiner Debütsaison auf Anhieb Dritter in der Gesamtwertung wurde, schrieb er bei Instagram: „Dies markiert das Ende der Saison 2023 und auch das Ende der Partnerschaft zwischen mir und dem Mercedes-AMG F1 Junior Programm.“

Musste Aron für Antonelli weichen?

Von 2019 bis 2023 war Aron Teil des Mercedes Juniorenprogramms. Die genauen Hintergründe für die Trennung sind nicht bekannt. Es wird allerdings spekuliert, dass man sich bei Mercedes auf Antonelli festgelegt hat. Er bekam auch in der Formel 2 den Platz bei Top-Team Prema, für das Aron in den Jahren zuvor in unteren Rennserien an den Start gegangen war. Möglicherweise musste der Este also für das Supertalent weichen.

Das könnte dich auch interessieren:

Allerdings bietet sich Aron aktuell auch sehr für ein Cockpit in der Formel 1 an. Der 20-Jährige wurde in seiner Debüt-Saison in der Formel 3 auf Anhieb Dritter und stieg in die Formel 2 auf. Dort ist er nun auch ganz vorne mit dabei. Damit sollte er das Interesse zahlreicher Teams geweckt haben. Vielleicht ist er ab 2025 dann wieder in Nachwuchsprogramm eines anderen F1-Teams unterwegs. Mercedes jedenfalls könnte seine Entscheidung nach den bisherigen Ergebnissen durchaus bereuen.