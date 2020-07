Formel 1-Hammer! Dieses plötzliche Comeback lässt die Fans jubeln

Lange hatten die deutschen Formel-1-Anhänger gehofft, dass der Corona-Wirbel könnte den Hockenheimring zurück in den Rennkalender der Formel 1 bringen. Vergeblich. Doch nun kommt plötzlich alles ganz anders.

Die Saison in der Formel 1 ist bereits gestartet, jetzt wurde plötzlich ein weiteres Rennen in den Kalender aufgenommen – in Deutschland! Sebastian Vettel bekommt damit doch den langersehnten Heim-GP.

Formel 1 kehrt an den Nürburgring zurück – noch in dieser Saison!

Der Motorsport-Weltverband FIA hat eine Einigung mit dem Nürburgring erzielt. Nach sieben Jahren Abstinenz kehrt die Königsklasse in die Eifel zurück.

Der legendäre Nürburgring kehrt wohl in die Formel 1 zurück. Foto: imago images/HochZwei

Am 11. Oktober 2020 wird der „Große Preis der Eifel“ am Nürburgring in den engen Rennkalender gequetscht. Das Rennen in Rheinland-Pfalz wäre dann der Abschluss der Europatour, bevor die Saison mit dem USA-Grand-Prix in Übersee fortgesetzt wird.

Nürburgring fehlt seit 2013 im Rennkalender

Der Nürburgring führte mit der Formel 1 jahrelang eine On-Off-Beziehung, wurde immer wieder aufgenommen und rausgeschmissen. Seit 2013 fehlte er durchweg im Rennkalender.

Das Comeback der Traditions-Rennstrecke ist ein absoluter Paukenschlag – und freut vor allem die vielen Motorsport-Fans aus Deutschland sowie den einzigen deutschen Piloten Sebastian Vettel. Er reckte 2013 den Pokal in die Höhe, als das bis heute letzte Formel-1-Rennen auf dem Eifel-Ring ausgetragen wurde.

Das ist der Nürburgring

Motorsport-Rennstrecke in Nürburg (Rheinland-Pfalz)

Eröffnet am 18. Juni 1927

Erstes Formel-1-Rennen: 1951

Mit der legendären Nordschleife eigentlich 26 Kilometer lang

Seit 1984 wird aber zumeist nur noch die Grand-Prix-Strecke (5,2 Kilometer) gefahren

Sebastian Vettel sieht große Herausforderung

Sebastian Vettel bekommt doch noch seinen Heim-Grand-Prix und ist schon gespannt. „Es wird auf jeden Fall eine Herausforderung, für die Teams und für uns Fahrer“, sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Er sei „schon gespannt, wie im Oktober das Wetter in der Eifel sein wird.“

