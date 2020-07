Formel 1: Paukenschlag! Mit diesem plötzlichen Comeback hat niemand gerechnet

Lange hatten die deutschen Motorsport-Fans gehofft, der Corona-Wirbel könnte den Hockenheimring zurück in den Rennkalender der Formel 1 bringen. Vergeblich. Doch nun kommt plötzlich alles ganz anders.

Die Saison in der Formel 1 ist bereits gestartet, jetzt soll plötzlich ein weiteres Rennen in den Kalender aufgenommen werden – in Deutschland!

Formel 1 kehrt wohl an den Nürburgring zurück – noch in dieser Saison!

Wie das „Motorsport-Magazin“ berichtet, steht eine Einigung der FIA mit dem Nürburgring bevor. Zwar wollte ein Sprecher der Rennstrecke lediglich bestätigen, dass Kontakt zur Formel 1 besteht, eine Einigung soll aber nach Informationen des Magazins nur noch Formsache sein.

Der legendäre Nürburgring kehrt wohl in die Formel 1 zurück. Foto: imago images/HochZwei

Möglicherweise am 11. Oktober 2020 wird der Grand Prix am Nürburgring in den engen Rennkalender gequetscht. Der Deutschland GP wäre dann der Abschluss der Europatour, bevor die Saison mit dem USA-Grand-Prix in Übersee fortgesetzt wird.

Nürburgring fehlt seit 2013 im Rennkalender

Der Nürburgring führte mit der Formel 1 jahrelang eine On-Off-Beziehung, wurde immer wieder aufgenommen und rausgeschmissen. Seit 2013 fehlte er durchweg im Rennkalender. Nun steht laut „Motorsport-Magazin“ die Reunion an.

Das bevorstehende Comeback der Traditions-Rennstrecke ist ein absoluter Paukenschlag – und freut vor allem die vielen Motorsport-Fans aus Deutschland sowie den einzigen deutschen Piloten Sebastian Vettel. Er reckte 2013 den Pokal in die Höhe, als das bis heute letzte Formel-1-Rennen auf dem Eifel-Ring ausgetragen wurde.