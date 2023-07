Formel 1: Lange wurde er belächelt – jetzt stellt sich DIESE Aktion als goldrichtig heraus

Max Verstappen gewinnt ein Rennen nach dem anderen, Lewis Hamilton kommt langsam zurück und Lando Norris fuhr jetzt zweimal hintereinander aufs Treppchen. Doch es gibt einen anderen Piloten, der in der Formel 1 gerade DIE große Überraschung ist.

Es ist der Teamkollege von Norris: Oscar Piastri. Der Formel-1-Rookie wurde lange belächelt, konnte jetzt mit McLaren zwei ebenfalls starke Ergebnisse liefern. Darüber wird sich vor allem ein Rennstall besonders ärgern.

Formel 1: Talent blüht endlich auf

Und plötzlich sind sie das Überraschungsteam der Formel 1. McLaren um die beiden jungen Piloten Lando Norris und Oscar Piastri konnten in den beiden vergangenen Rennen in Großbritannien und Ungarn überzeugen. Während Norris beide Male aufs Podium fuhr, beeindruckte Piastri mit den Plätzen vier und fünf.

Das sah einige Wochen zuvor noch ganz anders aus. Für den Rookie und McLaren lief es überhaupt nicht. Es gab einige Pannen zu Beginn der Saison. Seit dem Silverstone-GP sind sowohl Piastri als auch McLaren wie ausgewechselt. Nach zwei sensationellen Wochenenden hoffen die Fans, dass es genauso weitergeht.

Wie gut es gerade beim Australier läuft, wird sicherlich einem anderen Rennstall in der Motorsport-Königsklasse gar nicht gefallen: Alpine. Unter lautem Getöse ist der Pilot nämlich vom französischen Team zu McLaren gewechselt.

McLaren-Wechsel hat sich ausgezahlt

Nachdem Sebastian Vettel im vergangenen Jahr sein Formel-1-Karriereende bekannt gab, lockte Aston Martin Fernando Alonso mit einem dicken Vertrag. Der Spanier war eigentlich fest bei Alpine eingeplant, kehrte seinem Team aber kurzerhand den Rücken zu. Das Team verkündete dann anschließend, dass Piastri, zu dem Zeitpunkt war er ein Alpine-Junior, neuer Stammfahrer werden würde.

Doch der Rennstall hatte die Rechnung ohne Piastri gemacht, der einer Pressemitteilung des Teams widersprach. Danach wechselte er zu McLaren und es entbrannte ein Rechtsstreit zwischen beiden Teams. Mittlerweile ist alles geregelt und der Youngster fährt in seiner ersten Saison in der Motorsport-Königsklasse, als wäre er schon lange dabei.

Und was ist mit Alpine? Die Saison läuft schon enttäuschend genug, da kam in Ungarn der nächste mehr als nur heftige Rückschlag. Schon nach einer Runde mussten Pierre Gasly und Esteban Ocon ihre Autos in der Garage abstellen, weil es nach dem Start in der ersten Kurve zu einer Kollision kam. In der Konstrukteurs-Wertung konnte McLaren somit den Vorsprung auf Alpine ausbauen. Aktuell sind es 40 Punkte.