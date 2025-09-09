Droht in der Formel 1 der große McLaren-Knall? Piastri sendet eindeutige Botschaft

Erlebt die Formel 1 in diesem Jahr noch einen hitzigen Titelkampf? Wenn zwei Fahrer aus demselben Team um die WM-Krone kämpfen, kann das eigentlich nicht gut gehen. Bei Mercedes weiß man am allerbesten, wie arg so eine Situation eskalieren kann.

Bei McLaren verläuft der Titelfight zwischen Lando Norris und Oscar Piastri – mit einer Ausnahme – bisher ausgesprochen gemäßigt ab. Bleibt es dabei, auch wenn die Formel 1 in die heiße Phase geht? Piastri ist davon überzeugt und liefert die Gründe gleich mit.

Formel 1 erlebt packenden WM-Kampf

Über die Dominanz von McLaren kann man schon mal fast vergessen, dass die Königsklasse in diesem Jahr einen packenden WM-Kampf wie seit Jahren nicht mehr erlebt. Lediglich neun Punkte trennen Norris und Piastri aktuell. Die Führung könnte jedes Wochenende wechseln.

Dass nach dem Crash der beiden Top-Piloten in Kanada, als Norris Piastri hinten hineinfuhr, gleich Erinnerungen an einen giftigen WM-Kampf wie einst zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton aufkamen, ist logisch. Doch zur Wahrheit gehört auch: Abseits dieses Zwischenfalls verhalten sich die beiden Formel-1-Stars auf der Strecke bisher vernünftig und haben dabei auch das gesamte Team im Blick.

Piastri spricht über Verhältnis zu Norris

„Ich finde, es ist eine interessante Dynamik“, erklärt der WM-Führende Piastri jetzt gegenüber „Formula1.com“. Allerdings sagt er auch klar: „Eigentlich gibt es überhaupt keine Spannung. Ich denke, wir verstehen uns sehr gut.“

Beide Fahrer seien fest entschlossen, zu gewinnen und so viele Punkte wie möglich zu holen. Spannung entstehe höchstens dadurch, dass mich sich im Rennen gegenseitig schlagen wolle. „Diese Spannung überträgt sich aber nie außerhalb der Rennstrecke“, unterstreicht Piastri, „was ich für eine gute Sache halte.“

Er und Norris hätten sich immer gut verstanden, „daher glaube ich nicht, dass sich das ändern wird“, sagt er. Die Formel 1 darf sich also offenbar auf einen engen, aber respektvollen WM-Kampf freuen. Der große Knall bei McLaren droht erstmal nicht.