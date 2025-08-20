Piastri-Entscheidung gefallen: Großer Jubel bei Formel-1-Star

Er fährt wohl die beste Saison seiner noch jungen Formel-1-Karriere und hat direkt die große Möglichkeit auf den Weltmeistertitel: Die Rede ist von Oscar Piastri von McLaren. Gemeinsam mit seinem Teamkollegen Lando Norris fahren sie Woche für Woche die Siege in der Königsklasse ein und lassen den Rivalen oft keine Chance.

Für Piastri gibt es jetzt in der Sommerpause eine ganz große Ehrung. In seinem Heimatland auf der Rennstrecke in Melbourne wurde der Formel-1-Star mit einer Mega-Ankündigung überrascht. Er kann es selbst kaum glauben.

Formel 1: Mega-News für Oscar Piastri

Wenn die Formel 1 und Oscar Piastri in Zukunft in Australien auf der Strecke in Melbourne an den Start gehen werden, wird es eine Tribüne geben, die nach ihm benannt wird. Der „Piastri Grandstand“ befindet sich genau an der Start-Ziel-Geraden, direkt gegenüber der Boxengasse.

Das haben die Veranstalter des Rennens auf dem Albert Park Circuit offiziell bekanntgegeben. „Es fühlt sich surreal an“, sagte Oscar Piastri zu dieser ganz besonderen Ehrung.

Es fühle sich „immer noch seltsam an, zu Hause zu fahren – es ist sehr cool, zu Hause zu fahren“, so der 24-jährige McLaren-Pilot, der in Melbourne geboren wurde. Die Premiere vor „seiner“ Tribüne wird er beim Auftakt der Saison 2026 erleben. Denn auch im kommenden Jahr wird die Königsklasse in Melbourne an den Start gehen. Am 8. März ist der Grand Prix geplant.

WM-Titel als Krönung in diesem Jahr?

Neben Oscar Piastri wurde noch weiteren Formel-1-Fahrern im Albert Park diese große Ehre zuteil: Jack Brabham, Arthur Waite, Alan Jones, Daniel Ricciardo und Mark Webber haben ebenfalls Tribünen, die nach ihnen benannt wurden. Auch sein McLaren-Teamkollege Norris hat in Silverstone den „Landostand“.

Beide Piloten trennen in der WM-Wertung nur noch neun Punkte. Es bahnt sich also ein spannender Kampf um die Weltmeisterkrone an. Piastri könnte übrigens der erste Australier seit Jones 1980 werden, der Formel-1-Weltmeister wird.