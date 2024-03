Formel 1: Bearman zu Haas? Teamchef lässt aufhorchen

Nach seinem überzeugenden Debüt in der Formel 1 winkt Oliver Bearman 2025 ein Stammcockpit in der Königsklasse des Motorsports. Experten und Fahrer sind sich sicher, dass der 18-Jährige im kommenden Jahr endgültig aufsteigt.

Als mögliches Team wird sofort Haas ins Spiel gebracht. Grund dafür sind die guten Verbindungen zu Ferrari. Doch was sagt das Formel-1-Team selbst zu einem möglichen Engagement des aktuell heißesten Talents?

Formel 1: Bearman überzeugt auf Anhieb

Weil Carlos Sainz mit einer Blinddarmentzündung kurzfristig ausfiel, stieg Oliver Bearman beim Großen Preis von Saudi-Arabien in den Ferrari. Ihm blieb nur ein Freies Training, um sich an das Auto zu gewöhnen, doch er machte seine Sache auf Anhieb gut.

Im Qualifying verpasste er Q3 nur knapp, sicherte sich Startplatz 11. Im Rennen fuhr er dann ohne Fehler und landete auf Anhieb auf Platz sieben – und damit vor Lando Norris und dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton. Mit diesem Auftritt beeindruckte Bearman alle. Teamkollege Charles Leclerc sagte beispielsweise, es sei nur eine Frage der Zeit, bis Bearman fest in der Formel 1 fahre.

Stellt nun natürlich die Frage, in welchem Cockpit wird der 18-Jährige sitzen? Bei Ferrari ist kein Platz frei. Leclerc hat seinen Vertrag verlängert und 2025 kommt noch Lewis Hamilton dazu. Das logischste Team wäre Haas. Schon in der Vergangenheit „parkte“ Ferrari seine Junioren bei dem Rennstall, den sie mit Motoren beliefern.

Schnappt Haas bei Bearman zu?

Für Haas absolvierte Bearman im vergangenen Jahr auch schon mehrere Freie Trainings. „Mir und den meisten von uns war sofort klar, dass er etwas Besonderes ist, wissen Sie, es ist nicht nur der Speed. Es ist einfach das Gesamtpaket, und er versteht die Ziele. Er hat sich sehr gut geschlagen“, sagt Ayao Komatsu, der neue Haas-Teamchef.

Ob er ihn denn für 2025 verpflichten will, wollte er noch nicht sagen und verwies stattdessen auf seine aktuellen Fahrer. „Ich meine, das ist eine sehr unfaire Frage, um ehrlich zu sein. Denn Kev ist heute großartig gefahren. Okay, abgesehen von der Strafe hat Kev heute eine fantastische Leistung gezeigt. Auch Nico hat heute geliefert. Wie kann ich also hier sitzen und sagen, dass [Bearman] ‚unser Fahrer für nächstes Jahr‘ sein wird, basierend auf der heutigen Leistung, [es sind] Nico und Kevin.“

Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg besitzen bei Haas noch einen Vertrag bis Ende des Jahres. Noch ist völlig unklar, ob sie 2025 weiter für den Rennstall fahren. Ferrari wird sich aber mit Sicherheit dafür einsetzen, dass Bearman ein Cockpit bei Haas erhält.