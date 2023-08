Formel 1: Offiziell! Pilot kehrt nach Entlassung zurück auf die Rennstrecke

Zehn Rennen durfte Nyck de Vries in dieser Formel-1-Saison bei AlphaTauri fahren, ehe er seinen Sitz an Daniel Ricciardo abgeben musste. Der Niederländer konnte beim Schwesterteam von Red Bull nicht überzeugen und wurde rausgeworfen.

Doch nur wenige Wochen nach seinem Rausschmiss in der Formel 1 darf sich de Vries freuen. Der Pilot kehrt nämlich zurück auf die Rennstrecke.

Formel 1: De Vries kehrt zurück

Es ist zwar nicht die Formel 1, aber er wird dennoch in einem schnellen Rennwagen sitzen. Genauer gesagt wird es beim Jack’s Racing Day am 12. und 13. August der Fall sein. Dann wird Nyck de Vries den Formel-2-Rennwagen von MP Motorsport übernehmen und auf der Rennstrecke von Assen einige Demonstrationsrunden fahren.

„Der JACK’S Racing Day ist eine der vielfältigsten und zugänglichsten Rennsportveranstaltungen in Europa“, sagte de Vries gegenüber „RN365“. Während der 28-Jährige den Großen Preis von Zandvoort in der Königsklasse in einigen Wochen nicht fahren kann, darf er dafür in seinem Heimatland beim Motorsport-Event auf der Strecke fahren.

„Es ist wunderbar zu sehen, dass unser Sport in den Niederlanden so lebendig ist“, so der Pilot. Immerhin darf sich der ehemalige AlphaTauri-Fahrer darauf freuen. Aus der Formel 1 gibt es nämlich bittere Nachrichten.

Keine Rückkehr in die F1?

Nach seinem Aus wurde schon darüber spekuliert, ob er nicht zu Mercedes zurückkehren würde. Denn bei den Silberpfeilen war er, nach zwei erfolgreichen Jahren im Formel-E-Team samt WM-Titel, insgesamt drei Jahre lang Test- und Reservefahrer bei den Silberpfeilen.

Mit Mick Schumacher hat der Rennstall allerdings einen neuen Reservepiloten geholt, weshalb die Tür für de Vries dort schon mal zu ist. Das stellte Toto Wolff nun unmissverständlich klar. „Bei uns ist auch alles zu“, sagt der Teamchef bei „Sky“. Für den Niederländer ein bitterer Nackenschlag.

Wohin es ihn in Zukunft ziehen wird, ist auch unklar. Zuletzt kündigte de Vries an, eine Social-Media-Pause einzulegen. Er dankte in seinem Statement auf Instagram AlphaTauri als auch Red Bull dafür, dass sie ihm ermöglicht haben, „meinen Traum zu leben“. Der Rennfahrer erklärte in dem Post weiter: „Ich bin dankbar für unser privilegiertes Leben, stolz auf unsere Reise und meine Familie.“