Formel 1 – Österreich-Quali im Live-Ticker: Wilder Kampf um die Pole bahnt sich an – wer holt sich Startplatz eins?

Wer braucht schon die Europameisterschaft, wenn die Formel 1 an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden fährt? Der Österreich-GP ist der zweite von drei unmittelbaren Stopps in Europa. Auf Red Bull wartet ihr Heimrennen.

In Spielberg will Max Verstappen natürlich unbedingt wieder ganz oben auf dem Podium stehen. Doch die Konkurrenz hat in der Formel 1 zuletzt ordentlich zugelegt, insbesondere McLaren. Für jede Menge Spannung beim Österreich-GP sollte also gesorgt sein.

Formel 1 – Österreich-GP: Triumph beim Heimrennen?

In Spanien verspielte Lando Norris die Chancen auf den Sieg leichtfertig, schlägt er nun ausgerechnet beim Heimrennen Red Bulls zurück? Alle Informationen zum Wochenende in der Formel 1 bekommst du bei uns im Live-Ticker.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Sprint – Ergebnis

Max Verstappen Oscar Piastri Lando Norris George Russell Carlos Sainz Lewis Hamilton Charles Leclerc Sergio Perez Kevin Magnussen Lance Stroll Esteban Ocon Pierre Gasly Yuki Tsunoda Daniel Ricciardo Fernando Alonso Logan Sargeant Alex Albon Valtteri Bottas Nico Hülkenberg Zhou Guanyu

15.40 Uhr: In knapp 20 Minuten geht es los mit dem Q1 – wer muss schon im ersten Teil seine Segel streichen?

15.12 Uhr: Die Qualifikation verspricht ebenso eine Menge Spannung. Nach dem Sprintrennen am Mittag werden die McLaren alles daran setzen, Red Bull und Verstappen zu schlagen. Doch auch die Mercedes haben sich auf den Shortruns extrem gut präsentiert. Kann sich Verstappen gegen Papaya und die Silberpfeile durchsetzen?

14.05 Uhr: Nach dem Sprint regnet es noch eine bittere Strafe für Nico Hülkenberg! Aufgrund eines illegalen Manövers bekommt der Deutsche eine Zehn-Sekunden-Strafe und zwei Penalty-Points. Damit fällt er auf Platz 19 zurück.

12.45 Uhr: Damit räumen die vier Top-Teams alle Punkte ab – eine spannende Ausgangslage für das Qualifying später (16 Uhr) und das Rennen morgen. Bis zur Quali, dann geht es um die Pole-Position für den morgigen Grand Prix.

12.35 Uhr: VERSTAPPEN SIEGT VOR PIASTRI! Der Niederländer gewinnt auch das dritte Sprintrennen der laufenden Saison – ein überzeugendes Rennen des Weltmeisters. Auch wenn es am Anfang sehr intensiv war. Norris ist der Verlierer des Sprints, der Brite verlor durch sein Manöver sowohl die Chance auf den Sieg als auch Platz zwei.

12.25 Uhr: 16 von 23 Runden sind gefahren, Verstappen führt das Feld weiter an. Indessen versucht Norris, an Piastri vorbeizukommen, um auf Verstappen aufschließen zu können. Doch der Brite hängt weiter hinter dem Australier fest. Es deutet alles auf einen weiteren Sieg von Verstappen hin.

12.17 Uhr: Während Norris und Verstappen fighten, wird Piastri zum glücklichen Dritten, der sich kurzzeitig an den beiden vorbeizieht. Doch Verstappen holt sich Platz eins zurück – Piastri nun vor seinem Teamkollegen.

12.10 Uhr: Norris fährt dann aber starke erste Runden, kommt dank des DRS nah an Verstappen ran, auch Piastri kann mitziehen – es wird eng für den Niederländer. Nach dem bitteren Start von Norris könnte es nun enorm spannend werden.

12.07 Uhr: Schlechter Start von Norris! Der Brite verliert den Start gegen Verstappen klar, der Weltmeister kann davon ziehen. Norris muss nun mit seinem Teamkollegen um Platz zwei kämpfen, statt Verstappen anzugreifen.

12.03 Uhr: Aufgrund eines unbekannten Problems wird der Start verzögert, die Fahrer müssen erneut auf eine Formationsrunde – gleich geht es mit Verzögerung los.

11.58 Uhr: Jetzt wird es spannend, in Kürze steht der Start an.

11.43 Uhr: 23 Runden gilt es in diesem Sprint zu absolvieren. Sowohl in Shanghai als auch in Miami konnte Verstappen das Sprintrennen gewinnen. Macht er das Triple perfekt? Oder kann einer der beiden McLaren den Weltmeister ärgern? Die beiden Papaya starten von zwei und drei. Der Start dürfte spektakulär werden.

11.27 Uhr: Die gestrige Sprint-Qualifikation hat vor allem eines gezeigt. Die Spitze der Formel 1 ist so eng wie schon lange nicht mehr. Neben Red Bull und McLaren kämpfen auch Ferrari und Mercedes um das Podium. Es verspricht ein spannendes Sprint-Renne zu werden. In einer guten halben Stunde geht es los.

Samstag. 29. Juni, 10.57 Uhr: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem vollgepackten Motorsport-Tag! Die Formel 1 macht an diesem Wochenende in Spielberg Halt. Nach dem Sprint-Qualifying am gestrigen Freitag stehen heute das Sprintrennen (12 Uhr) und die Qualifikation (16 Uhr) für das morgige Rennen an. Rein in den Formel-1-Samstag, in etwa einer Stunde geht es mit dem Sprint los.

17.16 Uhr/SQ3: Was für ein Drama. Alle Fahrer warten bis zum letzten Moment, um nur einen einzigen Versuch zu setzen. Bitter für Leclerc: Er kommt nicht vor Zeitablauf über die Linie und darf keine gezeitete Runde fahren. Vorne machen die beiden McLaren Alarm, werden dann aber von einem überragenden Verstappen geschlagen. Der Niederländer bleibt das Maß aller Dinge.

17.08 Uhr/SQ3: In acht Minuten wissen wir, wer sich die Sprint-Pole holt.

17.01 Uhr/SQ2: Mehr ist aber nicht drin für den Amerikaner. Er wird 15. Mit ihm scheiden Tsunoda, Alonso, Stroll und Magnussen aus.

16.50 Uhr/SQ2: Es geht wieder raus. Mit dabei ist auch Logan Sargeant der es erst zum zweiten Mal in dieser Saison aus einem (S)Q1 rauskommt.

16.43 Uhr/SQ1: Zhou, Albon, Bottas, Hülkenberg und Ricciardo scheiden aus. Richtig stressig war es für Lewis Hamilton, dem gleich seine erste Runde gestrichen wurde. In der letzten Runde steht ihm dann ein Sauber im Weg. Es reicht dennoch für den Einzug in den nächsten Abschnitt.

16.30 Uhr/SQ1: Und damit starten wir ins SQ1. Zwölf Minuten haben die Fahrer jetzt Zeit, eine schnelle Runde hinzulegen.

Zeitplan – Österreich-GP

Freitag, 28. Juni

12.30 Uhr: 1. Freies Training

16.30 Uhr: Sprint-Shootout

12.30 Uhr: 1. Freies Training 16.30 Uhr: Sprint-Shootout Samstag, 29. Juni

12 Uhr: Sprint

16 Uhr: Qualifying

12 Uhr: Sprint 16 Uhr: Qualifying Sonntag, 30. Juni

15.00: Rennen

16.14 Uhr: So gar nicht lief es in Spanien für die Racing Bulls – trotz neuer Updates. Deshalb geht der Rennstall einen radikalen Schritt. Im ersten Training waren die Autos mit unterschiedlichen Spezifikationen unterwegs. Ob das so bleibt?

14.41 Uhr: Interessant: Lewis Hamilton blieb die ganze Session auf harten Reifen, wurde Fünfter. Was steckt wirklich im Mercedes? Das sehen wir in knapp zwei Stunden.

Formel 1: Probleme bei Verstappen

13.30 Uhr: Und das war es. Das Training endet und der „Mann der Session“ steht ganz oben. Verstappen setzt die Bestzeit, nachdem sich sein Motor kurz mal verabschiedet hatte. Offenbar hatten die Sensoren nicht richtig funktioniert.

13.11 Uhr: Das Training ist wieder freigegeben und siehe da: Verstappen mischt wieder mit. Gravierend kann das Problem also nicht gewesen sein.

13.10 Uhr: Nicht zum ersten Mal in dieser Saison plagen Red Bull Motor-Probleme. Droht jetzt ausgerechnet beim Heimrennen ein Desaster?

13.08 Uhr: Rote Flagge und der Weltmeister steht auf der Strecke! Max Verstappen hat keine Power mehr und muss sich von den Streckenposten in die Garage schieben lassen. Das sieht nicht gut aus.

12.30 Uhr: Und damit starten wir ins erste und einzige freie Training. Die Ampeln springen auf Grün. Ob die Teams gleich alle Karten auf den Tisch legen.

Revange für Start-Debakel in Spanien?

11.35 Uhr: Viel Zeit, um das Auto auf die Strecke abzustimmen, bleibt nicht. Wegen des Sprints gibt es heute nur eine Trainingseinheit, ehe es am Nachmittag gleich in das Sprint-Shootout geht. Jede Runde zählt also.

10.07 Uhr: Keine Woche ist es her, da erklang einmal mehr die niederländische Hymne. In Spanien stand Max Verstappen ganz oben auf dem Podium, gefolgt von Lando Norris. Der Brite war von der Pole-Position gestartet, hatte die Führung aber noch in der ersten Runde verloren. Dennoch zeigte McLaren, wie schnell das Auto mittlerweile geworden ist.

Weitere Nachrichten liest du hier:

Freitag, 28. Juni, 9 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum Formel-1-Wochenende in Österreich. In Spielberg erwartet uns nicht nur der Große Preis von Österreich, sondern auch das nächste Sprintrennen inklusiver Extra-Quali. Doppelte Punkte sind also möglich.