Formel-1-Star enthüllt verstörenden Moment! Plötzlich klingelte es

Esteban Ocon hat in einem Interview mit dem französischen YouTube-Kanal „Legend“ offen über seltsame und teils beunruhigende Fans berichtet. Einige seiner Erlebnisse offenbaren die Schattenseiten des Ruhms als Formel-1-Fahrer.

Eine besonders verstörende Begegnung beschreibt Ocon mit einem älteren Mann, der ihn offenbar als eine Art „Sohn“ gesehen hatte. „Einmal nahm ein ziemlich alter Mann ein Taxi, weil ich in seinen Augen wie ein Sohn war – nur weil ich ihm einmal ein Autogramm gegeben hatte“, erzählt der französische Formel-1-Pilot.

Formel 1: Ungebetener Hausbesuch bei Ocon

Der Mann klingelte am Ende sogar an der eigenen Haustür und sprach mit Ocons Großmutter, die alleine zu Hause war. Offenbar hatte er erwartet, den Fahrer persönlich zu treffen. „Er fragte meine Großmutter: ‚Darf ich reinkommen?‘. Meine Großmutter sagte natürlich nein“, berichtet Ocon. Doch der Besuch eskalierte. Der Mann wurde wütend und sagte: „Mein Sohn kommt gleich nach Hause“, wobei er Ocon meinte.

Auch interessant: Titel-Dreikampf in der Formel 1 – dieser Anblick verheißt für Verstappen nichts Gutes

Glücklicherweise habe der Fan das Gelände schließlich verlassen, doch die Erfahrung sei äußerst beängstigend gewesen. Vor allem die Tatsache, dass Menschen sogar die Adresse seiner Familie ausfindig machten, störe Ocon nachhaltig.

Weitere Gruselbegegnung für Ocon

Ein weiteres Erlebnis brachte für Ocon keine direkte Gefahr, traf ihn jedoch auf einer emotionalen Ebene. Er schilderte, wie ihn ein Passant auf der Straße angesprochen und seine Abneigung unverblümt geäußert habe. Als der Fahrer wissen wollte, warum, habe der Mann geantwortet: „Ich mag dich nicht, ich mag deine Ausstrahlung in den sozialen Medien überhaupt nicht.“

Mehr Nachrichten für Dich:

Die offenen Worte des Fans ließen Ocon nicht unberührt. „Ich glaube nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin. Ich habe nie jemanden verletzt“, erklärte der Formel-1-Pilot. Auch wenn sich diese Situation am Ende zum Guten wendete, machen die Vorfälle deutlich: Der Job des als Rennfahrer wirft auch seine Schattenseiten.