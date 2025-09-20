Baku-Quali hat seine Folgen – FIA bestraft Formel-1-Pilot

Das Qualifying beim Großen Preis von Aserbaidschan war von einer Menge Chaos geprägt. Zahlreiche rote Flaggen bestimmten das Geschehen auf den Straßen von Baku. Am Ende konnte sich Max Verstappen die Pole Position sichern. Kurios: Hinter ihm starten mit Carlos Sainz und Liam Lawson zwei Piloten, die in diesen Regionen normalerweise nichts verloren haben.

Kurz nach dem Qualifying ereilt Esteban Ocon nun eine bittere Nachricht: Er wurde von der Session disqualifiziert. Der Heckflügel seines Haas erfüllte nicht die FIA-Normen. Die Toleranz für die Biegung des Flügels wurde überschritten. Laut dem Team war ein Produktionsfehler verantwortlich. Ocon muss daher am Rennsonntag aus der Boxengasse starten.

Strengere Vorschriften in der Formel 1

Die FIA intensiviert ihre Kontrollen, besonders bei Aeroelastizität. Schon beim Grand Prix in Spanien wurden die Frontflügel streng überprüft. Haas und Ocon sind die ersten Betroffenen der verschärften Regeln. Im Qualifying in Baku landete Ocon nur auf Platz 18, auch aufgrund technischer Probleme. Der Start aus der Boxengasse fällt also nicht zu sehr ins Gewicht.

Ocon beschrieb massive Bremsprobleme und Schwierigkeiten, das Auto zu kontrollieren. Er sagte: „Ich glaube, in meiner Runde habe ich dreimal blockiert und konnte das Auto nicht mehr stoppen.“ Der Wind erschwerte zwar das Handling, war aber laut Ocon nicht der Hauptgrund für sein Ausscheiden.

Ocons hofft auf Comeback

„Das Auto hat viel mehr Tempo und es ist ein verschwendeter Tag“, sagte der Formel-1-Pilot. Ocon hofft, beim Rennen Chancen zu bekommen, trotz des schwierigen Qualifyings. Die Formel 1 bleibt somit ein ständiger Balanceakt zwischen Technik, Performance und Einhaltung der Vorschriften.

Nach einem chaotischen Samstag dürften die Fans der Formel 1 nun auf ein ähnlich spannendes Rennen hoffen. Angesichts der Startaufstellung könnte sich in Baku jedenfalls die ein oder andere Überraschung anbahnen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.