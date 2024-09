Formel 1: Star verliert Cockpit – jetzt lässt er seinen Teamchef staunen! „Spitzenfahrer“

In der Formel 1 ist es wie in vielen anderen Sportarten auch: Überzeugst du nicht, folgen Konsequenzen. Hier kann es für die Piloten dazu führen, dass sie ihre Sitze verlieren. Für die meisten könnte es schon das bittere Aus in der Motorsport-Königsklasse bedeuten. Das war bei Nyck de Vries der Fall.

Der Niederländer musste seinen kurzen Traum von der Formel 1 schnell wieder begraben und fährt mittlerweile in einer anderen Rennserie. Dort scheint er zu glänzen und zu beeindrucken.

Formel 1: Ex-Pilot beeindruckt seinen Teamchef

Als AlphaTauri, jetzt Visa Cash App RB, Nyck de Vries in der vergangenen Formel-1-Saison entlassen hatte, gab es nur noch wenige Chancen auf eine Rückkehr in ein Cockpit. Während es in der Motorsport-Königsklasse gar unmöglich war, suchte der Fahrer woanders sein Glück.

Mittlerweile fährt de Vries in der Langstrecken-Weltmeisterschaft, in der Formel E und vorübergehend in der Super Formula. In der letztgenannten japanischen Meisterschaft kann er tatsächlich überzeugen. Auch wenn er im Qualifying nur 18. wurde und das erste Rennen auf Platz 13. beendete, bekam er viel Lob. Denn der Niederländer hatte gar keine Vorbereitung auf das erste Rennen vor rund einer Woche.

Der Lernprozess und die schnelle Anpassung beeindrucken Teamchef Kazuki Hoshino. „Ich bin erstaunt“, sagte der Japaner gegenüber „Autosport.com“. „Junge Fahrer sollten von dem lernen, was er getan hat. Bevor er nach Japan kam, machte er eine Liste mit Dingen, die er im Voraus vorbereiten kann, und er schlug ein Online-Meeting mit mir und den Ingenieuren vor, um mehr über das Auto, die Strecke und die Reifen zu erfahren. Mir wurde klar, dass selbst diejenigen, die es an die Spitze geschafft haben, diese Vorbereitungen nicht vernachlässigen.“

De Vries ein „Spitzenfahrer“

Vor allem de Vries‘ Professionalität hat den japanischen Rennstall überrascht. So stellte der Formel-1-Pilot immer wieder zahlreiche Fragen an die Verantwortlichen, um sicherzugehen, dass er alles richtig verstanden hatte. Hoshino urteilt deutlich über De Vries: „So sieht ein Spitzenfahrer aus.“

In der Formel 1 sah das damals noch anders aus. In den zehn Rennen gab er alles – mit eher übersichtlichem Erfolg. Noch in seinem ersten Jahr flog er raus. Die ungeduldigen Bosse von AlphaTauri hatten genug gesehen, ersetzten ihn mitten in der Saison 2023 durch Routinier Daniel Ricciardo. Ein Schock für Nyck de Vries. Mittlerweile scheint er sich davon aber erholt zu haben.