Formel 1: Norris läuft Verstappen nach WM-Niederlage über den Weg – seine Reaktion spricht Bände

Lando Norris muss sich endgültig geschlagen geben! Hatte der McLaren-Pilot Mitte der Saison noch davon geträumt, Max Verstappens Herrschaft über die Formel 1 zu beenden, ist jetzt alles vorbei. In Las Vegas krönt sich der Niederländer erneut zum Weltmeister.

Auf der Strecke führten die beiden Kontrahenten teils harte Duelle, bei denen es hier und da auch richtig krachte. Auch um klare Worte und kleine Spitzen nach den Rennen waren die beiden Formel-1-Piloten nicht verlegen. In Las Vegas offenbarte sich dann aber, wie es um die Freundschaft der beiden steht.

Formel 1: Norris crasht Verstappen-Interview

Mit seinem vierten WM-Titel hat sich Verstappen endgültig in den Motorsport-Olymp aufgeschwungen. Jetzt steht er auf einer Stufe mit Sebastian Vettel und Alain Prost. Seine Freude darüber drückt der Red-Bull-Fahrer nach dem Triumph unter anderem bei einem Interview mit „Viaplay“ aus. Und plötzlich tritt Norris ins Kamerabild.

+++ Auch spannend: Überraschung! Ex-Teamchef findet neuen Job +++

Wer geglaubt hatte, die Freundschaft der beiden Piloten könnte unter dem WM-Druck Risse bekommen oder gelitten haben, der irrt. Im Moment seiner Niederlage zeigt sich Norris gut gelaunt, gratuliert Verstappen bereitwillig zu dessen Erfolg.

Die beiden Formel-1-Stars geben sich die Hand, scherzen miteinander. Verstappen nimmt seinen Kumpel in den Arm, beide drehen sich von der Kamera weg. Was sie in diesem Moment miteinander besprechen, bleibt ihr Geheimnis.

Nicht immer freundlich gesinnt

Vielleicht beglückwünschten sich beide zu einer famosen Show, die sie den Fans geliefert haben. Zu Saisonbeginn dominierte Verstappen wie eh und je. Sorgen vor einer weiteren langweiligen Saison kamen auf – bis Norris und McLaren schließlich explodierten.

Noch mehr Nachrichten liest du hier:

Das Team aus Woking stellte plötzlich das schnellste Auto, Norris robbte sich kontinuierlich näher an Verstappen ran. Das führte auf der Strecke zu einigen hitzigen Duellen. In Österreich schossen sich beide von der Strecke, in Mexiko kassierte Verstappen nach einem Zweikampf eine Monsterstrafe, in Austin war es Norris, der bestraft wurde.