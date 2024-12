Formel 1: Norris kann es nicht fassen – „Das ist respektlos“

Die Formel-1-Saison ist schon längst beendet und die Fahrer gehen in die wohlverdiente Pause, bevor es in einigen Monaten wieder losgeht. Vor dem letzten Rennen des Jahres in Abu Dhabi gab es bei den Piloten wie immer ein Wichteln, bei dem sie erraten müssen, von wem sie die Geschenke bekommen haben.

Auch Lando Norris hat etwas bekommen. Der Formel-1-Star freute sich allerdings nicht so sehr darauf. Er konnte es danach auch nicht fassen, von welchem anderen Piloten er sein unschönes Geschenk erhalten hat.

Formel 1: Wichteln bei F1-Stars

Was schenkt man einem Formel-1-Fahrer, der mit seinem Millionen-Gehalt eigentlich schon alles hat? Die Piloten wichteln jedes Jahr untereinander. Vor dem Abu-Dhabi-GP öffneten sie ihre Geschenke, das Video dazu wurde aber erst kurz vor Weihnachten auf YouTube veröffentlicht.

Lando Norris war am Anfang sofort nicht begeistert. „Ist das alles?“, fragte der McLaren-Pilot, als er einen Briefumschlag überreicht bekommt. „Was kann das sein? Ist das vielleicht eine Autogrammkarte?“ Der Brite überlegte und überlegte, bis er anschließend sein „Geschenk“ öffnete.

Der 25-Jährige erhielt einen Gutschein für Padel-Unterricht. Er vermutet, dass es von einem der beiden Aston-Martin-Piloten Fernando Alonso oder Lance Stroll sein könne, da beide besser im Padel seien als er. „Aber wenn er von irgendeinem anderen Fahrer ist, dann werde ich es ihnen wahrscheinlich zurückgeben“, scherzte Norris.

„Das ist respektlos“

Tatsächlich ist das Geschenk weder von Stroll noch von Alonso. „Das ist respektlos“, sagte Norris anschließend. Auf die Frage, wer seiner Meinung nach so respektlos sein würde, kam die Antwort sofort. „George!“

Die Padel-Lektionen waren tatsächlich von George Russell, den Norris nach eigenen Angaben letzte Woche beim Padel geschlagen hat. „Legen wir das hier zurück und schicken es an den Absender“, sagte der McLaren-Star scherzhaft zum Schluss. Richtig begeistert ist Norris von seinem Geschenk also nicht.

Vielmehr wird sich Norris den WM-Titel wünschen. In diesem Jahr verpasste er die Trophäe nur knapp gegen Max Verstappen. Dafür wird er im kommenden Jahr wieder richtig angreifen und den Niederländer vom Thron stürzen wollen.