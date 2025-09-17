Wendepunkt im WM-Kampf? Formel-1-Experte äußert üblen Verdacht

Der Kampf um die WM-Krone in der Formel 1 ist noch nicht vorbei. Bei noch acht verbleibenden Rennwochenenden beträgt der Vorsprung des derzeit führenden Oscar Piastri auf Lando Norris 31 Punkte.

Bislang ging es zwischen den beiden McLaren-Teamkollegen immer fair zur Sache. Doch der jüngste Grand Prix in Monza lässt einen Formel-1-Experten an dieser Situation nun zweifeln. Er äußert einen üblen Verdacht rund um die Weltmeisterschaft.

Formel 1: Eccelstone kritisiert McLaren

Es war eine brisante Szene in den Schlussrunden des Monza-GPs: Lando Norris hatte seinen bis dato sicheren zweiten Platz nach einem schwachen Boxenstopp an Teamkollege Piastri verloren, der seinen Vorsprung in der WM mit diesem Ergebnis hätte ausbauen können. Bei McLaren entschied man sich jedoch dazu, Norris auf P2 vorzuschieben, um die alten Verhältnisse wiederherzustellen. Eine Entscheidung, die jedoch nicht überall auf Zustimmung trifft.

So äußert nun etwa der ehemalige Formel-1-Geschäftsführer Bernie Eccelstone gegenüber dem „Blick“ Kritik an McLarens Entscheidung: „Ist es für Piastri fair, wenn er für einen Fehler des Teams bestraft wird? Nein. Fehler wie verpasste Boxenstopps oder Motorschäden sowie Aufhängungsbrüche sind zwar seltener geworden, gehören aber zum Sport.“

Bevorzugt McLaren Norris?

Angesichts des jüngsten Verhaltens von McLaren habe Eccelstone „langsam das Gefühl, dass McLaren lieber einen Weltmeister namens Lando Norris hätte.“ Eine schwerwiegende Vermutung des 94-Jährigen, die sich angesichts des bisherigen Saisonverlaufs jedoch nicht gerade bestätigen lässt.

Denn in diesem tat McLaren häufig gut daran, direkte Duelle zwischen Norris und Piastri zuzulassen. Einzige Einschränkung: Solche Kämpfe dürfen nicht auf Kosten des Teamerfolgs ausgetragen werden. Nach der Teamorder in Monza ist die WM nun zumindest wieder etwas spannender geworden.