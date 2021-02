Formel 1: Wieder Wirbel um Mazepin – Schumacher-Kollege kassiert Rüffel von F1-Boss

In diesem Jahr feiert Mick Schumacher sein Debüt in der Formel 1. Man sollte meinen, dass der Name Schumacher die Schlagzeilen dominiert, doch das ist nicht der Fall.

Formel 1-Neuling und Schumacher-Teamkollege Nikita Mazepin dominiert die Gazetten – und das hauptsächlich im negativen Sinne.

Formel 1: Mazepin kassiert klare Ansage von F1-Boss

Aus deutscher Sicht ist es die Hammer-Meldung in der Formel 1 gewesen: Mick Schumacher, der Sohn von Formel 1-Legende Michael Schumacher, hat den Sprung in die Königsklasse des Motorsports geschafft und tritt in die Fußstapfen seines Vaters. Ab dieser Saison fährt er für den Rennstall Haas.

Im Fokus steht trotzdem erst einmal sein Teamkollege Nikita Mazepin. Der Russe sorgte schon vor der Saison für Negativ-Schlagzeilen und Skandale.

Kurz vor Weihnachten tauchte ein Video auf der Plattform Instagram auf: Zu sehen war Mazepin, wie er einer jungen Frau an die Brust greift. Der Aufschrei war riesig, der Rauswurf des Russen wurde gefordert. Haas hielt trotzdem an seinem Nachwuchs-Fahrer fest.

Jetzt hat Formel 1-Boss Stefano Domenicali den 21-Jährigen scharf kritisiert: „Was Mazepin getan hat, das ist nicht akzeptabel. Ich werde mich mit den zwanzig Formel-1-Fahrern über ihre Rolle als Botschafter für den Sport unterhalten. Ich werde bei diesen Gesprächen klarmachen, dass über gewisse Dinge keine Scherze gemacht werden können, das geht einfach nicht. Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass sie eine Vorbildrolle haben“, kündigte Domenicali an.

Mazepin darf nicht unter russischer Flagge starten

Klar ist seit Anfang der Woche auch, dass Nikita Mazepin nicht unter russischer Flagge starten darf. Damit befolgt die Formel 1 die Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofes CAS, Russland von allen internationalen Sportevents auszuschließen. Grund dafür waren Daten-Manipulationen aus dem Moskauer Doping-Kontrolllabor.

+++ Formel 1: Bittere Nachricht für Mick Schumacher! DIESE Entscheidung hat schwerwiegende Folgen +++

Nikita Mazepin ist ein echter Bad Guy. Auf und neben der Strecke sorgen seine Aktionen immer wieder für Zündstoff. Anfang des Jahres giftete er auch gegen seinen Teamkollegen Mick Schumacher (Hier mehr dazu >>>). Kein einfaches Los für Schumi Jr. Er tut gut daran, sich auf sich selbst zu konzentrieren.