Formel 1: Fahrer in Sorge – sie haben DIESE wichtige Bitte an die Fans

Die Fahrer erwartet am Sonntag ein hitziges Rennen. Nach 36 Jahren kehrt die Formel 1 in die Niederlande nach Zandvoort zurück.

Und weil sich mit Max Verstappen ein Landsmann mitten im Titelrennen befindet, sind die holländischen Formel 1-Fans völlig elektrisiert. An Stimmung wird am Wochenende sicherlich nicht mangeln. Doch genau das bereitet einigen Fahrern Sorge.

Formel 1: Fahrer starten Aufruf an die Verstappen-Fans

Rund 70.000 Zuschauer werden in Zandvoort für den Heim-Grand-Prix von Verstappen erwartet. Wozu die niederländischen Fans im Stande sind, zeigte sich bereits in Österreich und Belgien. Reihenweise waren Tribüne in orangene T-Shirts gehüllt.

--------------------------------

So läuft das Formel 1-Wochenende in Zandvoort:

Freitag, 3. September:

11.30 Uhr: 1. Freies Training

15 Uhr: 2. Freies Training

12 Uhr: 3. Freies Training

15 Uhr: Qualifying

15 Uhr: Großer Preis der Niederlande

---------------------------------

Für den besonderen Flair sorgten die Zuschauer schon dort mit reihenweise orangener Rauchfackeln, die sie während der Quali und des Rennens zündeten. Dichte Nebelwolken wanderten über die Strecken. Es ist zu befürchten, dass die Heimfans in ihrer Euphorie in den kommenden Tagen noch mal einen drauflegen.

Schon bei den Rennen in Österreich vernebelten die Verstappen-Fans die Sicht. Foto: dpa

Davor sorgen sich einige Fahrer, unter anderem Haas-Rookie Mick Schumacher. „Ich hoffe, dass sie nicht zu viele Rauch zünden, wie in Spa, weil das alles auf die Strecke kam“, gab der Deutsche zu bedenken.

Alpine-Pilot Esteban Ocon schloss sich dem Wunsch Schumachers an. In Belgien habe er in einer Kurve durgehend nichts gesehen. Zudem, so berichtet es Schumacher, rieche der Rauch fürchterlich und bliebe die gesamte Zeit im Cockpit hängen. „Also reduziert es bitte auf ein Minimum“, appelliert er an die Zuschauer vor Ort.

Formel 1-Fahrer begeistert von der Stimmung vor Ort

Abseits dessen sind die Fahrer allerdings begeistert von der Stimmung. Schon bei der Ankunft am Mittwoch und bei der Streckenbegehung am Donnerstag, waren viele Zuschauer anwesend, obwohl noch gar nicht gefahren wurde.

------------------------------------------

-----------------------------------------

Er könne es kaum erwarten, zu sehen, „wie herzlich wir empfangen werden“, berichtet Ocon.

Im Vorfeld des Rennens in Zandvoort machte Sebastian Vettel mit einem geheimnistuerischen Interview auf sich aufmerksam >>> (mh)