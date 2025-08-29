Formel-1-Drama in Zandvoort? Max Verstappen reibt sich schon die Hände

Die Formel 1 ist endlich wieder da – und es könnte sich gleich ein Spektakel anbahnen! Das erste Rennen nach der Sommerpause findet in Zandvoort statt. Dort hoffen die einheimischen Fans natürlich auf einen Sieg von Lokalmatador Max Verstappen.

Unter normalen Umständen wird dies angesichts der McLaren Dominanz allerdings wohl kaum möglich sein. Wie gut, dass der Formel-1-Grand-Prix vielleicht gar nicht unter normalen Bedingungen stattfinden wird. Beim Blick auf die Wettervorhersage dürfte sich Max Verstappen wohl schon die Hände reiben.

Formel 1: Regen-Chaos?

Denn bei dem an der Nordsee-Küste gelegenen Kurs ist immer mit spontanen Wetterwechseln und vor allem Regen zu rechnen. Und so könnte es auch in diesem Jahr kommen. Denn ein Blick auf die Wetterprognosen verrät: Es könnte durchaus nass werden.

+++ Auch spannend: Ausgerechnet nach der Sommerpause! Max Verstappen droht gleich der nächste Rückschlag +++

Schon am Samstag (30. August) besteht die Chance, dass es über dem Kurs abregnet. Die Temperaturen sollen dabei bei höchstens 20 Grad liegen. Das dürfte schon bei der Jagd nach der Pole-Position für einige Spannung sorgen.

Am Rennsonntag (hier im Live-Ticker alles verfolgen) könnte es die Formel-1-Piloten dann nochmal richtig erwischen. Über den Tag hinweg soll es regnen, was zumindest für eine nasse Fahrbahn zum Start des Rennens sorgen könnte – und damit für jede Menge Chaos.

Schon im Trockenen schepperte es

Denn am Freitag blieb es in den ersten beiden Trainingseinheiten zwar trocken. Doch das verhinderte nicht einige Einschläge. Lance Stroll zerlegte die rechte Hälfte seines Wagens völlig, als er in einer Linkskurve außen überholen wollte und dabei voll in die Wand bretterte. Kurz darauf erwischte es auch Alex Albon, der sich in Kurve eins verbremste und daraufhin durch den Kies in die Wand schlitterte.

Klicke hier für weitere News:

Sollte es am Sonntag also regnen, ist mit noch mehr solcher Zwischenfälle zu rechnen. Und Max Verstappen könnte der lachende Gewinner sein. Immerhin gilt er in der Formel 1 als einer der besten Regen-Fahrer – auch wenn er unter diesen Bedingungen in Silverstone zuletzt patzte. Dennoch dürfte es seine einzige Hoffnung sein, vor heimischen Publikum irgendwie die McLarens zu schlagen.