Formel 1: Rosberg entlarvt Mercedes – DAS geschah wohl hinter den Kulissen beim Zandvoort-GP

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Valtteri Bottas macht in der Formel 1 seinen Platz bei Mercedes frei. Sein Nachfolger steht mit George Russell mittlerweile auch schon fest.

Formel 1-Experte Nico Rosberg machte dazu beim Zandvoort-GP bereits eine Andeutung und verriet Insider-Wissen.

Formel 1: Rosberg feuert Gerüchte um Russel-Wechsel zu Mercedes an

Am Montag verkündete Alfa Romeo den Namen seines neuen Fahrers und er lautet Valtteri Bottas. Der Finne beendet damit sein Engagement bei Mercedes nach fünf Jahren und räumt den Platz neben Lewis Hamilton, der sich mit rührenden Worten von seinem Teamkollegen verabschiedete.

Formel 1: Fährt George Russell nächste Saison für Mercedes? Foto: IMAGO / Laci Perenyi

Am Dienstag legte Mercedes nach und vermeldete die Verpflichtung von George Russell. Der Kronprinz von Lewis Hamilton wechselt von Russell an die Seite seines Idols. (Hier mehr!)

Der ehemalige Mercedes-Fahrer und Weltmeister Nico Rosberg hatte schon am Sonntag nach dem Zandvoort-GP vielsagende Anspielungen bei „Sky Sports“ gemacht: „Zu George Russell habe ich übrigens ein Gerücht gehört. Ein gewisser Streaming-Service", so Rosberg, der sich dabei auf Netflix bezog, „wurde in Toto Wolffs Büro bestellt, um die Unterschrift [von Russell Anm. d. Red.] zu filmen“.

---------------------------

Noch mehr News zur Formel 1:

Formel 1: Drama um Vettel – droht ihm jetzt diese Katastrophe?

Formel 1: Schumacher-Wechsel vom Tisch? Rennstall gibt neuen Fahrer bekannt

Sky-Experte wütet nach lebensgefährlicher Aktion: „ER hat in der Formel 1 nichts zu suchen“

---------------------------

Auch in diesem Jahr begleiten die Teams wieder Kameraleute, um eine weitere Staffel der beliebten Dokumentation „Formula 1: Drive to Survive“ rauszubringen. In den Folgen werden den Zuschauern exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Formel 1 gezeigt.

Nico Rosberg: Vom Formel 1-Weltmeister zum TV-Experten: Foto: imago images/HochZwei

Hamilton bekommt Konkurrenz von der nachfolgenden Generation

Wie sich jetzt herausstellte könnte an den Worten von Nico Rosberg etwas dran gewesen sein. Zumindest ist der Wechsel von Mercedes am mittlerweile bekannt gegeben worden.

---------------------------

Aktueller Stand in der WM-Wertung:

1. Max Verstappen (224 Punkte)

2. Lewis Hamilton (221,5 Punkte)

3. Valtteri Bottas (123 Punkte)

4. Norris Lando (114 Punkte)

5. Perez Sergio (108 Punkte)

12. Sebastian Vettel (35 Punkte)

15. George Russell (13 Punkte)

19. Mick Schumacher (0 Punkte)

---------------------------

Viele Experten sehen in dem 23-jährigen Briten den Nachfolger des siebenfachen Weltmeisters. Aktuell macht ihm jedoch ein anderer ambitionierter Rennfahrer das Leben schwer.

Der ebenfalls erst 23 Jahre alte Max Verstappen krallte sich mit dem Sieg beim Heim-Grand-Prix in Zandvoort die WM-Führung zurück. So eng wie in diesem Jahr war es schon lange nicht mehr.

Sky-Experte Ralf Schumacher tobt: „Hat in der Formel 1 nichts zu suchen“

Ralf Schumacher war nach dem Rennen stinksauer und ließ seinen Frust über einen Fahrer freien Lauf. Alle Einzelheiten hier >>>

Michael Schumacher: Ehefrau Corinna mit seltenem Einblick

Am Mittwoch (15.09) erscheint auf Netflix die Doku „Schumacher“. DERWESTEN konnte vorab schon mal reinschauen. Ehefrau Corinna gibt in dem Film einen interessanten Einblick in das heutige Leben der Formel 1-Legende. Hier geht's zu ihren Aussagen!

Mick Schumacher: Traurige Worte über Vater Michael

In der Dokumentation spricht Mick Schumacher auch über seinen Vater und das Verhältnis. Seine Aussagen machen traurig! (cg)