Formel 1: Nico Hülkenberg mit tollen Neuigkeiten – Fans aus dem Häuschen

Die Formel 1 Saison 2021 steht in den Startlöchern. Mick Schumacher, Sohn der deutschen Formel 1-Legende Michael Schumacher, gibt sein Debüt. Doch welche Piloten gehen außerdem an den Start? Wir stellen Dir alle Fahrer und Teams vor.

Erst vor wenigen Wochen musste Nico Hülkenberg eine bittere Pille schlucken. Seine Karriere in der Formel 1 ist endgültig vorbei.

Jetzt hat der Deutsche jedoch wieder Grund zur Freude, denn über Social Media verkündete er eine tolle Neuigkeit. Auch seine Fans freuten sich mit ihm.

Formel 1: Nach Karriere-Aus – Hülkenberg wird zum ersten Mal Vater

Viele Fans wollten die Hoffnung auf ein Comeback von Nico Hülkenberg im Cockpit eines Formel-1-Wagens nicht aufgeben, doch am Ende wurden nicht nur sie bitter enttäuscht.

Formel 1: Nico Hülkenberg hat freudige Nachrichten. Foto: IMAGO / agefotostock

Auch im Jahr 2022 sahen die Teams von einem Angebot für den 35-Jährigen ab (DER WESTEN berichtete >>>). „Wenn es jetzt nicht klappt, dann ist das Kapitel Formel 1 für mich abgeschlossen“, äußerte Hülkenberg sich einst.

Formel 1 | Fahrer und Teams 2022

Mercedes: Hamilton/Russell

Red Bull: Verstappen/Perez

McLaren: Norris/Ricciardo

Aston Martin: Vettel/Stroll

Alpine: Alonso/Ocon

Ferrari: Leclerc/Sainz

Alpha Tauri: Gasly/Tsunoda

Alfa Romeo: Bottas/ -

Haas: Mazepin/Schumacher

Williams: Latifi/Albon

Im Privatleben könnte es dagegen aktuell nicht besser für den Rennfahrer laufen. Bei Instagram gab er nun bekannt, dass er zum ersten Mal Vater geworden ist. „Irgendwas ist seit Freitagnachmittag anders, seit unsere Tochter Noemi Sky auf die Welt gekommen ist.“

Und weiter: „Mutter und Tochter geht es gut und die Eltern könnten nicht stolzer sein.“ Auf dem Bild strahlen seine Frau Egle und er um die Wette und der stolze Papa hält die kleine Noemy Sky auf dem Arm.

Auch die zahlreichen Fans sind direkt ganz verzaubert von dem kleinen Baby. „Gratuliere euch beiden! Sie sieht absolut perfekt aus. Ich wünsche euch Glück, Gesundheit und Liebe“, schreibt ein Fan. Und ein weiterer: „Gratuliere Hülki. Genieße jede einzelne Sekunde. Ein neues Rennen beginnt.“

Hülkenberg im privaten Glück

Während Hülkenberg sich in der Formel 1 mit dem Job des Ersatzfahrers im Jahr 2021 zufriedengeben muss, scheint er privat sein großes Glück gefunden zu haben. Erst Mitte Juni 2021 heiratete das frisch gebackene Elternpaar auf dem Standesamt in Monaco.

Nachdem er in 179 Anläufen es nicht einmal in der Formel 1 auf das Podium geschafft hat, wird ihm die Geburt seiner Tochter wohl wertvoller als jede Trophäe sein. Und genügend Zeit hat er dann ja auch, um das Vatersein in vollen Zügen zu genießen. (cg)