Hülkenberg-Wahnsinn in Austin! Formel 1 hält den Atem an

Der wird doch nicht etwa? Erst in dieser Saison beendete Nico Hülkenberg sensationell seine schlimme Serie von über 200 Formel-1-Rennen ohne Podium – und das in einem Sauber. Der Rennstall ist nicht gerade dafür bekannt, große Chancen auf die vorderen Plätze zu haben.

Oder vielleicht doch? Denn beim USA-GP in Austin nahm der Wahnsinn am Freitag (17. Oktober) seinen Lauf. Erst knallte Hülkenberg im ersten und einzigen freien Training beinahe die Bestzeit raus, dann ließ er in der Qualifikation für das nächste Sprintrennen der Formel 1 einen weiteren Hammer folgen.

Formel 1: Hülkenberg beweist seine Klasse

Im Fahrerlager weiß man längst, dass Hülkenberg ein herausragender Fahrer ist. Bei manchem Fan lief und läuft er aber unter dem Radar, weil er oft in seiner Karriere in schwachen Autos saß und das lange Warten auf ein Podium die Sichtweise auf ihn trübte. Doch in Austin beweist er einmal mehr, warum einst Ferrari oder Red Bull an ihm dran waren.

Schon im freien Training raste er aus dem Stand auf den zweiten Platz, teilte damit die beiden favorisierten McLaren und fuhr nur langsamer als Lando Norris. Ein Fingerzeig auf ein erfolgreiches Wochenende (hier den USA-GP im Live-Ticker verfolgen) in der Formel 1?

Wer an eine Eintagsfliege glaubte, der sah sich wenig später in der Spring-Qualifikation getäuscht. Hier raste der Bald-Audi-Pilot nicht minder sensationell auf den vierten Startplatz. Nur das WM-Trio um Max Verstappen, Norris und Oscar Piastri lag vor ihm. Den Rest des Feldes konnte Hülkenberg distanzieren.

Was ist drin in Austin?

Stellt sich die Frage: Was ist drin für Hülkenberg in Austin? Im Rennen war der Sauber über die Saison immer stark, oft konnte der Deutsche im Verlauf eines Grand Prix‘ große Sprünge nach vorne machen. Kann er mit dem Speed seine gute Position im Sprint also verteidigen?

Und mit Blick auf das Hauptrennen macht die hervorragende Sprint-Quali auch Mut. Denn zuletzt schied Hülkenberg immer wieder früh aus, verbaute sich so sein Wochenende. Doch in Texas scheinen Fahrer, Auto und Strecke perfekt zueinanderzupassen. Das schürt natürlich Hoffnungen, auch am Sonntag aus guter Position ins Rennen zu gehen.

Fakt ist: In der Formel 1 würde sich vermutlich jeder Fahrer, Mitarbeiter und Fan für Hülkenberg freue, wenn er vielleicht sogar nochmal an einem Podium schnuppern könnte. Der Deutsche ist wohl eine der beliebtesten Figuren im F1-Zirkus.