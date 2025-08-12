Formel-1-Dämpfer für Hülkenberg und Co.! Großer Traum schon wieder vorbei?

Es ist schon jetzt eine der märchenhaftesten Geschichten dieser Formel-1-Saison: Beim Großen Preis von Großbritannien landete Nico Hülkenberg sensationell auf dem Podium – zum ersten Mal in seiner Karriere. Dass er dieses Kunststück in einem Sauber vollbrachte, war umso bemerkenswerter.

Doch der Rennstall des Deutschen befand sich zu diesem Zeitpunkt ohnehin mächtig im Aufwind. Auf einmal sah es so aus, als könnte man sich zum „Best of the Rest“ hinter den vier Großmächten der Formel 1 aufschwingen. Doch zur Sommerpause ist die Euphorie schon wieder gedämpfter.

Formel 1: Hülkenberg bricht nach Podium ein

Das hat mehrere Gründe. Zum einen wäre da der Leistungseinbruch von Nico Hülkenberg. Von Spanien bis Großbritannien hatte er sensationell in vier Rennen in Folge gepunktet und diese Serie mit besagtem Podium gekrönt. Doch direkt danach schoss die Formkurve nach unten. Schlechte Qualifikationen in Belgien und Ungarn bedeuteten null Punkte in den letzten beiden Rennen vor der Sommerpause.

Doppelt bitter: Gleichzeitig erlebte auch Aston Martin eine spektakuläre Wiederauferstehung. Fernando Alonso fuhr in Ungarn auf Platz fünf, Lance Stroll auf sieben. Ein Ergebnis mit Auswirkungen auf die Konstrukteurswertung der Formel 1!

Sauber verliert Platz sechs

Denn damit ist Aston Martin erst mal wieder an Sauber vorbei. Zudem hatte sich Williams als fünftbestes Team mit elf Punkten am Belgien-Wochenende auch wieder ein Stück abgesetzt. Saubers Jagd nach der Vorherrschaft im Mittelfeld der Königsklasse erhielt damit erst mal einen Dämpfer.

Konstrukteurswertung Formel 1 (nach 14 von 24 Rennen):

McLaren (559 Punkte) Ferrari (260) Mercedes (236) Red Bull (194) Williams (70) Aston Martin (52) Sauber (51) Racing Bulls (45) Haas (35) Alpine (20)

Doch der Rest der Saison verspricht spannend zu werden. Williams, Sauber, Aston Martin und auch die Racing Bulls haben Stärken und Schwächen, die die Performance je nach Strecke beeinflussen können. Dass Sauber auch in Zukunft weiter gute Punkte sammeln kann, zeigte Gabriel Bortoleto, der in Ungarn zwischen den beiden Aston Martins auf Platz sechs landete.

Um die beiden Konkurrenten in der zweiten Jahreshälfte einzufangen, braucht es neben den guten Leistungen des Rookies allerdings auch wieder Punkte von Nico Hülkenberg. Dann könnte die letzte Formel-1-Saison für Sauber zu einem Märchen werden.