Formel 1: Teamboss mit Knall-Ansage an Nico Hülkenberg -„Erwarte, dass er jedes Rennen gewinnt“

Für Sauber und Nico Hülkenberg ist es ein überraschend starkes Jahr in der Formel 1. Anstatt ganz unten mitzuspielen, kämpft Sauber in diesem Jahr im Mittelfeld der Königsklasse mit.

Und ab dem nächsten Jahr soll es für das Team nur noch weiter nach oben gehen. Sauber wird Werksteam von Audi und die Ambitionen steigen entsprechend. Das bedeutet auch mehr Druck für Hülkenberg, der nun eine Knall-Ansage von seinem Boss erhält.

Formel 1: Druck für Hülkenberg?

„Ich erwarte von Nico, dass er jedes einzelne Rennen gewinnt“, sagt Sauber-Chef Mattia Binotto im „SID“-Interview. Ganz neue Töne und Ziele, die das Team hier formuliert. Damit ist klar: Alles soll anders werden, allerdings weiterhin mit Hülkenberg im Cockpit.

Doch Binotto belässt es nicht bei der provokanten Ansage. Mit einem Lächeln schiebt er eine Erklärung hinterher: „Dafür brauchen wir allerdings das beste Auto.“ Damit nimmt der Sauber-Boss das gesamte Team in die Verantwortung, ein konkurrenzfähiges Auto zu liefern, damit Hülkenberg solche Leistungen überhaupt zeigen kann.

Triumph für Hülkenberg in Sicht?

Dass Hülkenberg das Potenzial und die Fähigkeiten dazu hat, hat er in diesem Jahr eindrucksvoll bewiesen. Mit einem Auto, das laut Prognosen lediglich für die hinteren Plätze konkurrenzfähig sein sollte, erreichte der 38-Jährige in dieser Saison in Silverstone erstmals in seiner Karriere ein Formel-1-Podium . Eine Leistung, die alle verblüfft hat.

Auch deshalb soll Hülkenberg im kommenden Jahr mit einem stärkeren Auto weiterhin vorangehen. „Ich will, dass Nico vorneweg klettert“, erklärt Binotto. Doch der Teamchef dämpft zugleich die Erwartungen, da man noch vor großen Herausforderungen stehe. „Im Vergleich zu den Topteams fehlen uns immer noch 150 Angestellte“, so Binotto. Trotzdem habe man mittlerweile alle Voraussetzungen, um eine gute Arbeit zu leisten. Ob im nächsten Jahr ein Formel-1-Sieg von Hülkenberg tatsächlich möglich ist? „Das hoffe ich“ und „das denke ich“, sagt Binotto hoffnungsvoll.