Formel 1: Jetzt könnte alles ganz schnell gehen – Hülkenberg-Hammer steht bevor

Nico Hülkenberg ist ein furiose Comeback in der Formel 1 gelungen. Nach drei Jahren als Edel-Joker fährt der 35-Jährige, als sei er nie weg gewesen. Immer wieder lässt er seinen Boss Günther Steiner staunen.

Und die Belohnung für seine starken Auftritte könnte schon bald folgen. Nico Hülkenberg winkt ein neuer Vertrag bei Haas. Den deutschen Rennfahrer werden wir also wohl noch mindestens ein weiteres Jahr in der Formel 1 sehen.

Formel 1: Hülkenberg-Verlängerung noch vor der Sommerpause?

Während Haas mit der Fahrer-Entscheidung im vergangenen Jahr bis zum letzten Rennen wartete, soll das Thema in dieser Saison möglichst schnell abgehakt. Haas will unbedingt mit Hülkenberg verlängern, daraus machte Günther Steiner zuletzt keinen Hehl.

Jetzt verrät er, dass es sogar schon vor der Sommerpause passieren könnte – und dafür reist sogar der Boss höchstpersönlich an. „Herr Haas (Gene Haas ist Besitzer und Gründer des Teams, Anm. d. Red) kommt nach Ungarn und Spa. Wir haben schon darüber gesprochen. Aber es ist schöner, wenn man das persönlich machen kann als per Telefon oder Videotelefon. Wir brauchen nicht lange“, sagt Steiner im Interview mit „sport.de“.

+++ Formel 1: Wächst die Dominanz weiter an? Red-Bull-Pläne lassen Konkurrenz zittern +++

Man wolle an Hülkenbergs Vertrag arbeiten – und ihn nach Möglichkeit sogar schon in Ungarn oder Belgien bekannt geben. „Er kommt da hin. Hoffentlich können wir es möglichst bald bekanntgeben. Wir sind ja glücklich mit ihm“, betont Steiner.

Steiner schwärmt: „Hätte ich nicht erwartet“

Hülkenberg hat ihn mit seinen Auftritten mächtig beeindruckt. „Dass er sofort in Form kommt, hätte ich nicht erwartet. Er war drei Jahre nicht Stammfahrer“, so der 58-Jährige. „Er ist reingekommen und es hat sofort geklappt. Wir haben gewusst, dass er gut ist, aber dass er sofort in Form kommt, das wussten wir nicht“, schwärmt Steiner.

Das könnte dich auch interessieren:

Und auch Hülkenberg deutete zuletzt in einem Interview mit Sky an, dass er seinen Vertrag verlängern wird. Im Format „30 Minuten“ erklärte er Sky-Reporter Peter Hardenacke: „Aktuell stehen die Sterne und die Zeichen so, dass die Ehe weitergehen wird“.