Formel 1: Haas geht großen Schritt – Hülkenberg guckt in die Röhre

In der Formel 1 steht Haas nach vier Rennen deutlich besser da als es der Rennstall selbst erwartet hätte. Insgesamt holte der US-Rennstall schon vier Punkte, drei davon gehen auf das Konto des deutschen Rennfahrers Nico Hülkenberg.

Haas hat in der Winterpause einen Schritt nach vorne gemacht, will sich auf dem aktuellen Stand aber nicht ausruhen. Während die Konkurrenz schon Updates gebracht hat, wird Haas in China erstmals neue Teile mitbringen. Das soll den Formel-1-Boliden noch besser machen. Nico Hülkenberg muss allerdings noch warten.

Ursprünglich war das erste große Update von Haas für den Großen Preis von Italien (19. Mai) geplant. Nun werden schon in China die ersten Teile fertig werden. Nach Informationen von „Auto Motor Sport“ sollen diese aber nur in zweifacher Ausführung vorhanden sein.

Haas plane deshalb, das Update lediglich bei einem Auto anzubringen – bei dem von Hülkenbergs Teamkollegen Kevin Magnussen. Das Problem: Würden beide Fahrer das Update bekommen, müsste man bei einem Unfall aus der Box starten. Der Umbau auf die alten Teile wäre ein „Spezifikationswechsel“.

Hülkenberg muss warten

Magnussen erhält laut dem Bericht als Erstes das Upgrade, weil er sich in dieser Saison schon mehrfach in den Dienst des Teams gestellt und Hülkenberg unter anderem in Saudi-Arabien extrem geholfen hat. Zudem muss Magnussen beim 1. Freien Training in Imola zuschauen, da Rookie Oliver Bearman seine Chance erhält. In Imola kommt dann das komplette Update.

Das Ziel des Upgrades ist eine Verbesserung in schnellen Kurven. „Du versuchst an einem Ende so viel wie möglich zu gewinnen, ohne am anderen zu viel zu verlieren. Die Freigabe eines Upgrades erfolgt immer erst dann, wenn der bestmögliche Kompromiss erreicht ist“, wird Haas-Technikchef Andrea de Zordo von „Auto Motor Sport“ zitiert.