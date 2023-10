Formel 1: Hülkenberg-Hammer? Wechsel-Bericht sorgt für Aufregung

Für Nico Hülkenberg läuft die Comeback-Saison in der Formel 1 bislang alles andere als gut. In einem schwachen Haas-Auto versucht der zurzeit einzige deutsche F1-Pilot vergeblich, irgendwie in die Punkte zu fahren. Oftmals ohne Erfolg.

Beim amerikanischen Formel-1-Team hat Hülkenberg erst vor einigen Wochen seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Jetzt sorgt ein Bericht für Mega-Aufregung. Demnach steht der Deutsche vor einem Hammer-Wechsel.

Formel 1: Hülkenberg-Hammer?

In knapp zweieinhalb Jahren ist es in der Formel 1 dann so weit: Denn dann übernimmt Audi das Kommando bei Sauber und steigt mit einem eigenen Werksteam ein. Ab der Saison 2026, wenn Audi dann dabei ist, gibt es auch neue Motorenregeln, weshalb die Erwartungen groß sind.

Neben den Fans verfolgen auch die aktuellen Fahrer die Entwicklungen rund um Audi. Schließlich werden dann zwei Piloten im Team benötigt. Um Mick Schumacher gab es schon etliche Gerüchte. Gleiches gilt für Carlos Sainz, der angeblich sogar schon einen Vorvertrag unterschrieben haben soll. Nun kommt Nico Hülkenberg dazu.

Der Haas-Pilot soll laut einem Bericht des Portals „Lastwordonsports“ ein potenzieller Kandidat bei Audi sein, wenn das Team dann in der Motorsport-Königsklasse an den Start gehen wird. Als weiterer Fahrer wird Esteban Ocon genannt.

Audi-Einstieg ab 2026

Vor Kurzem schwärmte der einzige deutsche Pilot in der Formel 1 von Audi. „Es ist definitiv eines der attraktivsten Projekte“. Hülkenberg habe in der Vergangenheit bereits einmal mit dem deutschen Hersteller zusammengearbeitet. Ob beide Parteien in Zukunft erneut zusammenfinden werden? „Natürlich muss ich mich anstrengen und weiterhin überzeugende Leistungen zeigen, um vielleicht eine Chance zu haben“, sagt Hülkenberg.

Zu Beginn dieser Saison feierte der 36-Jährige seine Rückkehr in die Formel 1 bei Haas. Nach anfänglichen Schwierigkeiten konnte er irgendwann einige Punkte einfahren. Neun sind es bislang an der Zahl. Mehr ist in dem langsamen Haas einfach nicht möglich. Das wird sich vermutlich auch in der kommenden Saison nicht ändern.