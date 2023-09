Formel 1: Irre Enthüllung! Hülkenberg-Hammer geplatzt

Erst vor Kurzem hat Haas die Vertragsverlängerung von Nico Hülkenberg verkündet. Der einzige deutsche Pilot in der Formel 1 wird auch im kommenden Jahr für das amerikanische Team an den Start gehen.

Dabei wäre Hülkenberg um ein Haar für ein anderes Formel-1-Team gefahren. Allerdings verhinderte Haas den Wechsel zum Konkurrenten.

Formel 1: Irre Hülkenberg-Enthüllung

Hülkenberg bleibt der Formel 1 erhalten! Haas verkündete vor Wochen, dass der Deutsche auch in der kommenden Saison mit Kevin Magnussen das Fahrerduo bilden wird. Die Zukunft des Piloten ist damit gesichert. Dabei hätte er aber auch womöglich für einen Konkurrenten fahren können.

Am Freitag (15. September) verlängerte Alfa Romeo mit Guanyu Zhou. Damit bleibt der Chinese im Team und fährt gemeinsam mit Valtteri Bottas. Aber das soll wohl nicht immer der Plan gewesen sein, wie die schweizerische Zeitung „Blick“ berichtet. Denn das Team wollte wohl unbedingt Hülkenberg haben.

Hülkenberg selbst soll von einem Wechsel nicht abgeneigt gewesen sein. Schließlich fährt das Team ab 2026 dann unter dem Namen „Audi“ in der Formel 1. Allerdings schob Teamchef Günther Steiner dem Ganzen einen Riegel vor. Der Italiener zog die im Vertrag verankerte Option zur Verlängerung. Bedeutet: Hülkenberg fährt nächstes Jahr weiter für Haas. Es ist jedoch unklar, ob der Deutsche auch das Angebot des italienischen Rennstalls angenommen hätte.

Hülkenberg-Wechsel zu Alfa Romeo geplatzt

In der Formel 1 liegt Alfa Romeo in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft mit lediglich zehn Punkten auf dem vorletzten Platz. Haas hat elf Zähler. Neben Hülkenberg gab es aber wohl auch noch einen weiteren Kandidaten: das brasilianische Talent Felipe Drugovich. Derzeit ist der Formel-2-Weltmeister von 2022 Ersatzpilot bei Aston Martin.

Letztlich hat Alfa sich wohl aus finanziellen Gründen für eine Zhou-Verlängerung entschieden. Es wird berichtet, dass Sponsoren-Gelder in Höhe von zwölf Millionen Euro aus China in die Alfa-Zentrale fließen sollen. Zudem kehrt ab 2024 der China-GP in den Formel-1-Kalender zurück.