Formel 1: Experte lässt aufhorchen – Hülkenberg kurz vor Unterschrift?  

Zum dritten Mal in dieser Saison ist Nico Hülkenberg in der Formel 1 in die Punkte gefahren. Beim Großen Preis von China sicherte sich der Haas-Pilot Rang zehn und überzeugte damit zum wiederholten Male.

Mit seinen starken Auftritten bringt sich Nico Hülkenberg in der Formel 1 in eine komfortable Situation. Der 36-Jährige wird bereits bei mehreren Teams gehandelt, sogar bei Spitzenteam Red Bull. Heiß soll aber ein anderes Gerücht sein: ein Wechsel zu Audi.

Formel 1: Hülkenberg bei Audi im Gespräch

Haas ist ein kleines Team und hat nicht die Ressourcen, um in der Formel 1 ganz vorne mitzufahren. Will Hülkenberg also im Spätherbst seiner Karriere doch noch seinen ersten Rennsieg einfahren, muss er zwingend den Rennstall wechseln. Sein Vertrag läuft Ende des Jahres aus, ein Wechsel gilt als extrem wahrscheinlich. Die große Frage ist nur: Wohin zieht es Hülkenberg?

Wenn es nach Sky-Experte Nico Rosberg geht, sehen wir Hülkenberg bald bei Audi. Der deutsche Autohersteller steigt 2026 in die Formel 1 ein, übernimmt Sauber. Das Projekt gilt als sehr vielversprechend und reizvoll für viele Fahrer – auch für Hülkenberg. Mit ihm könnte Audi außerdem einen deutschen Piloten an Bord holen.

„Wenn der wieder einen zehnten Platz schafft, dann ist das wie ein Sieg. Er empfiehlt sich immer mehr für dieses Audi-Cockpit, wo ich sehr viele Gerüchte höre“, sagte Rosberg bereits vor dem Rennen und betonte: „Ich würde es Audi an dieser Stelle auf jeden Fall empfehlen. Er ist ein sehr, sehr guter Kandidat für eines der Cockpits – mit sehr viel Erfahrung. Das wäre ein sehr guter Fit.“

„Wie sieht es aus mit dem Audi-Vertrag?“

Und auch nach dem Rennen heizte Rosberg die Gerüchteküche an und sprach Hülkenberg direkt darauf an: „Wie sieht es aus mit dem Audi-Vertrag? Ist der schon unterschrieben? Liegt doch bei dir auf dem Tisch.“ Hülkenberg reagierte mit einer Portion Ironie: „Hast du doch schon durch verhandelt? Passt der?“, ließ sich bei dem Thema aber nicht in die Karten schauen.