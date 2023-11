Formel 1: Steht ein Hülkenberg-Hammer bevor? Deutscher Pilot packt aus

Es ist aktuell wohl DAS Thema in der Formel 1: Audi und der Einstieg im Jahr 2026. Der deutsche Autohersteller wird mit einem Werksteam in der Motorsport-Königsklasse an den Start gehen.

Dafür braucht es dann auch zwei starke Formel-1-Piloten. Einer, der zuletzt gehandelt wurde, ist Nico Hülkenberg. Der einzige deutsche Fahrer in diesem Jahr hat jetzt die Verhandlungen über ein Engagement mit Audi offiziell bestätigt.

Formel 1: Hülkenberg bestätigt Audi-Gespräche

Wenn Nico Hülkenberg am Sonntag (29. Oktober) beim Mexiko-GP starten wird, wird es sein 200. Rennen in der Formel 1 sein. Der 36-Jährige feierte in diesem Jahr sein Comeback in der Rennserie und ersetzte Mick Schumacher bei Haas. Beim amerikanischen Rennstall hat der Deutsche seinen Vertrag zuletzt auch um ein weiteres Jahr verlängert. Hülkenberg wird also auch 2024 für Haas fahren.

Dennoch gab es irre Gerüchte über einen Wechsel von Hülkenberg (hier alle Infos dazu). Audi soll großes Interesse daran haben, den Piloten beim Einstieg 2026 unter Vertrag zu nehmen. Bei „Sky“ bestätigte Hülkenberg nun das Gerücht.

„Es gab Gespräche, es gab Interesse, aber am Ende des Tages ist es nicht zustande gekommen“, so der Haas-Pilot“. Audi will 2026 mit einem Werksteam in die Rennserie einsteigen und ist dafür schon jetzt auf der Suche nach erfahrenen Test- und Entwicklungsfahrern.

Audi-Wechsel gescheitert

Allerdings ist ein möglicher Wechsel zu Audi aufgrund seiner Vertragsverlängerung bei Haas wohl vorerst gescheitert. „Im Moment bin ich hier zuhause. Und alles andere steht in den Sternen“, sagte Hülkenberg über seine Zukunft und dem damit verbundenen Formel-1-Einstieg von Audi.

Neben Hülkenberg wurden auch Mick Schumacher, Esteban Ocon und Carlos Sainz als potenzielle Audi-Kandidaten gehandelt. Sainz soll sogar schon einen Vorvertrag unterzeichnet haben. Der Spanier allerdings dementierte das vehement.

